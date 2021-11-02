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    МОЗ розповів, скільки смертей зафіксували після щеплення

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    Після введення вакцини у людей найчастіше спостерігається почервоніння шкіри - МОЗ розповів, скільки смертей зафіксували після щеплення
    Після введення вакцини у людей найчастіше спостерігається почервоніння шкіри
    фото з відкритих джерел

    В Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз

    В Україні частота несприятливих подій після імунізації (НППІ) від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку після Covid-вакцинації у країні не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Як пояснила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про НППІ, які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.

    Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, – це звичні для медиків прояви, а саме:

    • почервоніння шкіри,
    • головний біль,
    • нездужання,
    • міалгія,
    • підвищення температури тіла тощо.

    Разом з тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.

    «Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований...профіль безпеки вакцин від Covid-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик», – резюмували в МОЗ.


    Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар хвороби щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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    МОЗ розповів, скільки смертей зафіксували після щеплення