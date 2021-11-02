МОЗ розповів, скільки смертей зафіксували після щеплення

Після введення вакцини у людей найчастіше спостерігається почервоніння шкіри

В Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз

В Україні частота несприятливих подій після імунізації (НППІ) від коронавірусу становить 0,1%. Жодного летального випадку після Covid-вакцинації у країні не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Як пояснила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) Тетяна Башкатова, лікар зобов'язаний звітувати про НППІ, які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен самостійно робити висновки щодо їх причин.

Експерт розповіла, що більшість несприятливих подій після імунізації, про які стало відомо ДЕЦ, – це звичні для медиків прояви, а саме:

почервоніння шкіри,

головний біль,

нездужання,

міалгія,

підвищення температури тіла тощо.

Разом з тим, в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз. У МОЗ пояснюють, що це дуже низька частота.

«Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований...профіль безпеки вакцин від Covid-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик», – резюмували в МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.