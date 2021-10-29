Рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах

Антивакцинатори протестували у Рівному на тлі рекордів з захворюваності на Covid-19

Антивакцинатори протестували у Рівному на тлі рекордів з захворюваності на Covid-19

Один з лікарів пояснив, що він агресивно ставиться до людей, які вводять в оману інших, закликаючи не вакцинуватися

Рівненські медики запросили на екскурсію близько 20 православних прихожан, які прийшли пікетувати Covid-лікарню. Про це заявив головний лікар центральної міської лікарні Євген Кучерук, пише «Рівне Вечірнє».

За його словами, минулого тижня група протестувальників проти щеплень прийшла на територію закладу, розповідаючи міфи про «магічні» наслідки вакцинації від коронавірусу.

Сам лікар пояснив, що він агресивно ставиться до людей, які вводять в оману інших, закликаючи не вакцинуватися. У Рівному таких людей «була ціла течія».

фото: rivnepost.rv.ua

«Прийшла до нашої лікарні ціла команда таких людей. Ми їх одягнули у захисні костюми та провели по палатах, де хворі лежать. Думаю, після такої екскурсії вони змінили думку», – сказав медик.

Лікар наголосив, що наразі вакцинація є єдиним захистом від інфікування коронавірусом та запобігає тяжкому перебігу недуги.

«Вакцинація – це єдиний порятунок від смерті. Якщо щеплений хворіє, то перебіг хвороби набагато легший. У лікарів зараз немає ніякого препарату, щоб це можна було вилікувати. Рівняни мають зрозуміти, що коронавірус не грип. Якщо у людини висока температура і проблеми з диханням, то одразу потрібно звертатися до лікаря», – наголосив фахівець.

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