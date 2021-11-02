В Україні за добу вакциновано майже 300 тис. людей, – МОЗ

Повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 7,5 млн людей

Від початку вакцинальної кампанії зроблено майже 18 млн щеплень

1 листопада в Україні проти Covid-19 щепили понад 273,3 тис. людей, із них першу дозу вакцини отримали понад 207,8 тис. людей, другу дозу – 65,4 тис. людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 17,9 млн щеплень, щеплено поїнад 10,4 млн осіб.

Одну дозу вакцини отримали понад 10,4 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,5 млн людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

По вакцинах розподіл такий: «Ковішелдом щеплено усього майже 487,2 тис., «Астразенекою» – майже 1,4 млн, «Короноваком» – 3,1 млн, «Комірнаті» (Pfizer) – майже 4,4 млн, «Модерною» – 1,1 млн, вакциною «Янссен» – майже 20,7 тис.

1 листопада українцям вкололи: «Короновак» – майже 120,9 тис., «Комірнаті» – майже 130,9 тис., «Астразенека» – 21,5 тис.

Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.