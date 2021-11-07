МОЗ спростувало фейк про те, що вакцина проти ковіду може заражати людей

Вакцина не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу, натомість вона стимулює вироблення імунітету

Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про те, що вакцина від коронавірусу нібито може заразити людину Covid-19. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

«Вакцина від Covid-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу. Натомість вона стимулює вироблення імунітету», – йдеться в повідомленні.

Результати опитування МОЗ у соцмережах показали, що частина підписників вважає, що вакцинація від Covid-19 нібито погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції. Також можна зустріти інформацію, що люди, які отримали щеплення є більш заразними у порівнянні з невакцинованими, та що начебто із щепленням в організм людини вводиться вірус, через що вакцинована особа стає небезпечною для оточення.

У МОЗ нагадали, що в Україні щеплюють кількома вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (влітку також можна було щепитись вакциною Moderna). Усі вони мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може заразити людину коронавірусом.

CoronaVac – це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то цей вірус не може поширюватись організмом людини.

AstraZeneca – векторна вакцина. У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок. Він же активує імунну відповідь; виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус.

Вакцини виробництва Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ця мРНК при потраплянні в організм «навчає«клітини, що за вірус вони можуть «зустріти», а відтак формуються необхідні для захисту антитіла. Сама ж мРНК гине.

«Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх «зустрічей» з коронавірусом», – наголосили в МОЗ.

Однак, вакциновані люди також можуть захворіти на Covid-19.

«По-перше, такі випадки трапляються нечасто, в основному серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом. По-друге, ми спостерігаємо зараз більше випадків зараження серед вакцинованих, тому що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Через це інфекція поширюється стрімкіше. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції», - пояснили в МОЗ, наголосивши, що якщо людина заразилась, будучи вакцинованою, хвороба протікатиме в рази легше, а ризик госпіталізації – більше ніж у 10 разів нижчий.

Раніше вчені з Оксфордського університету виявили ген, який може практично вдвічі збільшити ризик важкого перебігу коронавірусу.

Фахівці провели загальногеномний аналіз (GWAS), який виявив хромосомну територію 3p21.31. Вона пов'язана із двократним збільшенням ризику відмови дихальних шляхів при Covid-19.

До слова, вчені порахували, скільки людей насправді вбив коронавірус.

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