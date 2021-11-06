  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У міськраду Львова пускатимуть тільки Covid-безпечних

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Львові запроваджують окремий режим допуску до адмінбудівель міськради - У міськраду Львова пускатимуть тільки Covid-безпечних
    У Львові запроваджують окремий режим допуску до адмінбудівель міськради

    З 15 листопада вводиться спеціальний режим допуску в адміністративні будівлі міської ради

    Комісія з питань ТЕБ і НС Львова прийняла рішення про введення спеціального режиму допуску в адміністративні будівлі. Потрапити в них з 15 листопада, зможуть тільки Covid-безпечні. Про це повідомляє пресслужба міської ради Львова.

    Відзначається, що з 15 листопада вводиться спеціальний режим допуску в адміністративні будівлі міської ради. Пускати в них будуть тільки при наявності наступних документів:

    • сертифіката про вакцинацію;
    • негативного тесту на коронавірус;
    • довідки про одужання від інфекції.

    У пресслужбі пояснили, що з 8 по 14 листопада керівники підрозділів міськради мають визначити відповідальних, які контролюватимуть вхід людей до будівель та перевірятимуть у них Covid-документи.

    При цьому обмеження набувають чинності з 8 листопада, а тиждень дається на підготовку спецрежиму допуску до будівлі міськради.

    «Повноцінний режим набуває чинності з 15 листопада», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

    Теги: Львів коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У міськраду Львова пускатимуть тільки Covid-безпечних