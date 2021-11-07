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    У зоопарку США у гієн підтвердили коронавірус

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    Це перші гієни у світі, у яких підтверджено Covid-19 - У зоопарку США у гієн підтвердили коронавірус
    Це перші гієни у світі, у яких підтверджено Covid-19
    фото: The Denver Zoo

    У денверському зоопарку в інших тварин вже також виявляли коронавірус

    У зоопарку Денвера, штат Колорадо, у двох гієн виявили коронавірус. Про це повідомляє у Facebook The Denver Zoo.

    «Підтверджуємо, що дві наші гієни – Нгозі, 22 роки, і Кібо, 23 роки, – одержали позитивний результат на вірус, що спричиняє Covid-19. Вважають, що це перші гієни у світі, у яких підтверджено Covid-19», – ідеться в повідомленні.

    За словами співробітників зоопарку у тварин дуже легкі симптоми захворювання: легка млявість, виділення з носа, періодичний кашель.

    «Гієни – стійкі, витривалі тварини, які дуже стійкі до сибірської виразки, сказу і чумки. В іншому вони здорові, і сподіваємося, що вони повністю одужають», – розповіли представники зоопарку.

    У денверському зоопарку в інших тварин вже також виявляли коронавірус. Зокрема, 14 жовтня установа повідомляла про зараження двох тигрів, а 25 жовтня – про інфікування 11 левів. Наразі ці тварини або повністю одужали, або на шляху до цього.

    Теги: США тварини коронавірус
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    У зоопарку США у гієн підтвердили коронавірус