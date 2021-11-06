Із ноги пацієнтки, яка перехворіла на Covid-19, хірурги видалили метровий тромб

Пацієнтка скаржилася на біль у лівій нозі та її оніміння

Явище тотального тромбозу рук чи ніг часто спостерігається у пацієнтів, які перенесли коронавірус

Судинні хірурги обласної клінічної лікарні у Чернівцях дістали із ноги пацієнтки, котра раніше перехворіла на Covid-19, понад метровий тромб. Про це ідеться на офіційній Facebook-сторінці закладу.

Так, лікарі провели тромбоектомію – операцію з видалення тромбів із судин. Особливістю цього оперативного втручання стала кількість тромботичних мас, які медики вилучили з артерій пацієнтки через невеличкий розріз. Зокрема, у ході операції судинні хірурги видалили з живота та артерій лівої ноги хворої тромб, завдовжки з понад метр. Патологічне утворення перекривало здухвинну, стегнову, підколінну та гомілкові артерії.

«Пацієнтку доправили до обласної лікарні автомобілем швидкої медичної допомоги напередодні зі скаргами на біль у лівій нозі та її оніміння, а також з показниками артеріального тиску 200/100 мм рт. ст. З анамнезу відомо, що такий стан хворої супроводжувався протягом 4-5 днів, а попередньо вона перехворіла на Covid-19. Після відповідного дообстеження було прийнято рішення про термінове оперативне втручання, адже, в разі ненадання своєчасної медичної допомоги, існував ризик втратити ногу. Операція пройшла успішно і наразі стан пацієнтки стабільний, – розповіла судинний хірург Юлія Пшиборовська.

Судинні хірурги відзначають, що артеріальні або венозні тромбози на фоні коронавірусної хвороби Covid-19 – часте явище. Воно спостерігається як під час перебігу хвороби, так і в постковідний період. У цієї категорії хворих дана патологія протікає досить нестандартно – судини ніг чи рук закупорюються повність, тобто настає тотальний тромбоз.

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