Окупанти двічі вдарили по складу фармгіганта Teva: що буде з постачанням ліків

Компанія запевнила, що продовжує роботу та намагається мінімізувати вплив атаки на забезпечення українців препаратами

Російські окупанти двічі атакували склад фармацевтичної компанії Teva в Україні. Унаслідок удару ніхто зі співробітників не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії. .

У Teva зазначили, що всі працівники перебувають у безпеці. Компанія також повідомила, що підтримує співробітників, яких безпосередньо торкнулася атака, та надає їм необхідну допомогу. Попри пошкодження складу, Teva заявила, що продовжує працювати. У компанії наголосили, що мільйони людей потребують її препаратів, а для багатьох пацієнтів регулярне лікування є щоденною необхідністю.

Наразі Teva оцінює наслідки російської атаки та вживає заходів, щоб мінімізувати її вплив на постачання медикаментів. Компанія запевняє, що робить усе можливе для збереження доступу українських пацієнтів до необхідних ліків.

Водночас у компанії поки не повідомляли про конкретні зміни в асортименті чи термінах постачання окремих препаратів. Тож говорити про дефіцит ліків через цей удар наразі передчасно.

Варто зазначити, що Teva – одна з найбільших міжнародних фармацевтичних компаній, представлених в Україні. Раніше Teva повідомляла, що постачає в Україну понад 260 лікарських засобів із виробничих майданчиків у понад 20 країнах світу. Серед них є препарати для лікування онкологічних захворювань, антибіотики, засоби для терапії розсіяного склерозу та інші медикаменти.

Російська атака на склад Teva сталася на тлі ударів по фармацевтичній інфраструктурі України. Напередодні повідомлялося про атаку на великий логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київської області. Наразі Teva продовжує оцінювати збитки та наслідки атаки. Компанія не заявляла про припинення постачання препаратів в Україну.