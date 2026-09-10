На Київщині через атаки РФ за добу постраждали троє людей

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах

Внаслідок російських атак Київщини протягом минулої доби постраждали троє людей. Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах.

«Загалом, в області, пошкоджено 32 об’єкти: 26 приватних будинків, чртири транспортні засоби та два виробничо-складські приміщення», – йдеться в повідомленні.

Пожежа на місці влучання на Київщині фото: поліція Київщини

Наразі фахівці обстежують пошкоджені будинки та ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За даними ДСНС, інформації про постраждалих наразі не надходило.