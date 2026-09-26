Росіяни знову атакували завод фармацевтичної компанії «Дарниця»

Компанія закликала не поширювати фото та відео з місця удару

Зранку 26 вересня російські війська знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії «Дарниця». Постраждалих унаслідок атаки немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії.

Представники компанії закликали дотримуватися інформаційної тиші та не поширювати фото й відео з місця удару, а також інформацію про його точну локацію та наслідки. У «Дарниці» наголосили, що такі дані можуть допомогти російським військам оцінити результати атаки.

Нагадаємо, росіяни вже атакували завод 23 вересня. Тоді членкиня Стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця» та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій заявила, що компанія продовжить виробництво ліків, хоча можливі затримки у графіках.

За її словами, відновлення фармацевтичного виробництва не обмежується ремонтом пошкоджених приміщень та обладнання, адже за роботою підприємства стоять роками вибудувані процеси, досвід працівників і мережа постачальників та партнерів.

Загорій наголошувала, що удар по великому виробництву позначається не лише на самій компанії, а й на інших українських бізнесах, які виготовляють пакування, перевозять продукцію, обслуговують обладнання та постачають матеріали. Водночас вона запевняла, що «Дарниця» не планує зупинятися та продовжить відновлення і розвиток виробництва.

Раніше, 3 вересня, росіяни повністю знищили склад лікарських засобів компанії «Аптека доброго дня». Унаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.

Крім цього, окупанти двічі атакували склад фармацевтичної компанії Teva в Україні. Компанія запевнила, що робить усе можливе для збереження доступу українських пацієнтів до необхідних ліків.