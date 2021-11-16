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    Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)

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    Жінці оголосили про підозру за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України - Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)
    Жінці оголосили про підозру за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України
    фото: od.npu.gov.ua

    Також наркотичну речовину поліцейські знайшли у її помешканні під час обшуку

    В Одесі правоохоронці затримали 26-річну жінку у дворі одного з будинків на вулиці Інглезі у Малиновському районі міста. Про це повідомив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віктор Герасименко.

    За його словами, під час затримання підозрювана мала при собі розфасований наркотик. Також наркотичну речовину поліцейські знайшли у її помешканні під час обшуку. Усе вилучене скерували на експертизу.

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    Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)
    Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)
    Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)

    Жінці оголосили про підозру за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування її помістили до слідчого ізолятора. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

    Нагадаємо, на Київщині поліція вилучила понад пів тонни наркотиків і прекурсорів.

    До слова, очевидці зняли на відео, як винуватець ДТП на проспекті Науки у Харкові, перед аварією, імовірно, забрав «закладку» з наркотиками.

    Також поліція вилучила на Буковині рекордний склад канабісу на майже 3 млн грн.

    Теги: Одеса наркотики розслідування поліція
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    Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)