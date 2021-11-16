Поліцейські Одещини затримали жінку із розфасованим метадоном (фото)

Також наркотичну речовину поліцейські знайшли у її помешканні під час обшуку

В Одесі правоохоронці затримали 26-річну жінку у дворі одного з будинків на вулиці Інглезі у Малиновському районі міста. Про це повідомив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віктор Герасименко.

За його словами, під час затримання підозрювана мала при собі розфасований наркотик. Також наркотичну речовину поліцейські знайшли у її помешканні під час обшуку. Усе вилучене скерували на експертизу.

Жінці оголосили про підозру за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування її помістили до слідчого ізолятора. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, на Київщині поліція вилучила понад пів тонни наркотиків і прекурсорів.

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