  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії зареєстрували вже другу вакцину від Covid-19, яка не пройшла усіх випробувань

    • Розсилка
    Нову російську вакцину розробив науковий центр, який свого часу створили для розробки біологічної зброї - У Росії зареєстрували вже другу вакцину від Covid-19, яка не пройшла усіх випробувань
    Нову російську вакцину розробив науковий центр, який свого часу створили для розробки біологічної зброї

    За словами Путіна, «на підході» вже й третя російська вакцина

    Президент Росії Володимир Путін повідомив про реєстрацію другої створеної в РФ вакцини від коронавірусу.

    Про це пише видання «Риа Новости».

    При цьому, Путін додав, що «на підході» вже й третя російська вакцина.

    Зазначимо, що друга вакцина, так само як і перша, не пройшла необхідних за світовими нормами випробувань.

    Нову вакцину, названу «ЕпіВакКорона», розробив Новосибірський державний науковий центр вірусології й біотехнології «Вектор», який свого часу створили для розробки біологічної зброї.

    Згідно з повідомленням «Росспоживнагляду», вакцина нібито успішно пройшла клінічні випробування, але їхні результати ще не опублікували. Додатково планують провести ще два «післяреєстраційні клінічні дослідження за участі 150 людей старше 40 років і багатоцентрове клінічне дослідження за участю 40 тисяч добровольців».

    У цій вакцині, як і у випадку з попередньою, не завершено третю фазу клінічних випробувань. «ЕпіВакКорона» перейде в третю фазу вже після реєстрації.

    Згідно міжнародно заведеній нормі, вакцину можна реєструвати й масово застосовувати тільки після успішного завершення трьох фаз клінічних випробувань.

    Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

    Читайте також:
    Росія здоров'я медицина Путін президент вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies