У Росії зареєстрували вже другу вакцину від Covid-19, яка не пройшла усіх випробувань



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Нову російську вакцину розробив науковий центр, який свого часу створили для розробки біологічної зброї

За словами Путіна, «на підході» вже й третя російська вакцина

Президент Росії Володимир Путін повідомив про реєстрацію другої створеної в РФ вакцини від коронавірусу.

Про це пише видання «Риа Новости».

При цьому, Путін додав, що «на підході» вже й третя російська вакцина.

Зазначимо, що друга вакцина, так само як і перша, не пройшла необхідних за світовими нормами випробувань.

Нову вакцину, названу «ЕпіВакКорона», розробив Новосибірський державний науковий центр вірусології й біотехнології «Вектор», який свого часу створили для розробки біологічної зброї.

Згідно з повідомленням «Росспоживнагляду», вакцина нібито успішно пройшла клінічні випробування, але їхні результати ще не опублікували. Додатково планують провести ще два «післяреєстраційні клінічні дослідження за участі 150 людей старше 40 років і багатоцентрове клінічне дослідження за участю 40 тисяч добровольців».

У цій вакцині, як і у випадку з попередньою, не завершено третю фазу клінічних випробувань. «ЕпіВакКорона» перейде в третю фазу вже після реєстрації.

Згідно міжнародно заведеній нормі, вакцину можна реєструвати й масово застосовувати тільки після успішного завершення трьох фаз клінічних випробувань.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.