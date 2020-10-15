У Росії зареєстрували вже другу вакцину від Covid-19, яка не пройшла усіх випробувань
За словами Путіна, «на підході» вже й третя російська вакцина
Президент Росії Володимир Путін повідомив про реєстрацію другої створеної в РФ вакцини від коронавірусу.
Про це пише видання «Риа Новости».
При цьому, Путін додав, що «на підході» вже й третя російська вакцина.
Зазначимо, що друга вакцина, так само як і перша, не пройшла необхідних за світовими нормами випробувань.
Нову вакцину, названу «ЕпіВакКорона», розробив Новосибірський державний науковий центр вірусології й біотехнології «Вектор», який свого часу створили для розробки біологічної зброї.
Згідно з повідомленням «Росспоживнагляду», вакцина нібито успішно пройшла клінічні випробування, але їхні результати ще не опублікували. Додатково планують провести ще два «післяреєстраційні клінічні дослідження за участі 150 людей старше 40 років і багатоцентрове клінічне дослідження за участю 40 тисяч добровольців».
У цій вакцині, як і у випадку з попередньою, не завершено третю фазу клінічних випробувань. «ЕпіВакКорона» перейде в третю фазу вже після реєстрації.
Згідно міжнародно заведеній нормі, вакцину можна реєструвати й масово застосовувати тільки після успішного завершення трьох фаз клінічних випробувань.
Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.
Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.
Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.
До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.