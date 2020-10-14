Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19



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15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19. Її вже розкритикувала низка держав

У МОЗ говоритимуть про закупівлю «будь-якої вакцини»

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть купити тільки в тому випадку, що вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne.

«У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає», – заявив він.

Міністр також додав, що в разі підтвердження, що вакцина пройшла всіх стадій випробувань і докази безпеки, то в МОЗ говоритимуть про закупівлю «будь-якої вакцини, а не тільки російської».

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Також можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

Згодом Качура заявив, що ЗМІ перекрутили зміст його слів.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.