На Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ



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Позапланові канікули триватимуть тиждень

У Костянтинівці епідпоріг щодо ГРВІ серед школярів перевищує норму втричі, - медик

На Донеччині у місті Костянтинівка сьогодні, 7 жовтня, у всіх школах оголосили карантин через захворювання дітей на ГРВІ.

Про це повідомила начальник міського управління освіти Ольга Барабаш, інформує Donbass.live.

«У п'ятницю з обласного лабораторного центру було отримано лист про те, що в Костянтинівці епідпоріг щодо ГРВІ серед школярів перевищує норму втричі. У зв'язку з цим було прийнято рішення про введення карантину в закладах загальної середньої освіти», - розповіла медик.

За її словами, позапланові канікули триватимуть тиждень.

«Рішення про їх продовження буде прийматися залежно від рівня захворюваності школярів у місті», - наголосила Барабаш.

На вказаний період тимчасово скасовано проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.

Як повідомляли ЗМІ, на Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ.