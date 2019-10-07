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    Здоров'я

    На Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ

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    Позапланові канікули триватимуть тиждень - На Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ
    Позапланові канікули триватимуть тиждень

    У Костянтинівці епідпоріг щодо ГРВІ серед школярів перевищує норму втричі, - медик

    На Донеччині у місті Костянтинівка сьогодні, 7 жовтня, у всіх школах оголосили карантин через захворювання дітей на ГРВІ.

    Про це повідомила начальник міського управління освіти Ольга Барабаш, інформує Donbass.live.

    «У п'ятницю з обласного лабораторного центру було отримано лист про те, що в Костянтинівці епідпоріг щодо ГРВІ серед школярів перевищує норму втричі. У зв'язку з цим було прийнято рішення про введення карантину в закладах загальної середньої освіти», - розповіла медик.

    За її словами, позапланові канікули триватимуть тиждень.

    «Рішення про їх продовження буде прийматися залежно від рівня захворюваності школярів у місті», - наголосила Барабаш.

    На вказаний період тимчасово скасовано проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.

    Як повідомляли ЗМІ, на Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ.

    Костянтинівка ЗМІ канікули грип епідемія карантин інфекція
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