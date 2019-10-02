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    В Одесі знизилася захворюваність на гострі кишкові інфекції та кір

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    В Одесі знизилася захворюваність на гострі кишкові інфекції та кір

    Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби в Одесі

    За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизилася на 31,3%, порівняно з попереднім тижнем.

    Всього за минулий тиждень в Одесі зареєстровані 226 випадків гострих кишкових інфекцій, з яких 75,2% склали діти, більшість - у віці 1-4-х років. Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції серед дітей знизився на 23,8%, серед дорослого населення - на 47,2%, порівняно з попереднім тижнем.
    Згідно з факторним аналізом, більшість випадків захворювань пов'язані з порушенням технології приготування і зберігання готових домашніх страв, вживанням немитих овочів і фруктів, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

    З метою проведення моніторингових досліджень на холеру проведено обстеження 329-ти хворих на гострі кишкові інфекції та досліджені 12 проб з об'єктів зовнішнього середовища - 10 проб морської води і дві проби лиманової води. Холерний вібріон не виділено.

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    Минулого тижня на кір захворіли три одесити, що на п'ять випадків менше порівняно з попереднім тижнем. У числі хворих - дві дитини і один дорослий.
    За даними звітних форм медзакладів, з початку нинішнього року в Одесі зареєстровані 779 випадків кору, з яких 42,8% склали діти. З усіх захворілих близько 90% не мали жодного щеплення від кору.

    Вакцина КПК «Пріорікс» виробництва Бельгії для профілактики кору, паротиту та краснухи є в достатній кількості у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Медики рекомендують вакцинувати дітей за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

    Захворюваність на гострі респіраторні інфекції та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг.

    Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

    Правила профілактики кишкових інфекцій і харчових отруєнь. 

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