На Херсонщині двох маленьких дівчаток госпіталізували з алкогольним отруєнням



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Діти трьох та п’яти років перебували у стані алкогольного сп'яніння Фото: Нацполіція

В будинку, де мешкають дівчата, поліцейські виявили їхнього батька у стані сильного алкогольного сп'яніння

У середу, 2 жовтня, співробітники Чаплинського відділення поліції у Херсонській області доставили до лікарні двох дівчаток трьох та п’яти років, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Про інцидент правоохоронцям розповіла сусідка постраждалих дітей, яка побачила їх на вулиці. Працівники ювенальної превенції та Чаплинського відділення поліції, які приїхали на місце виклику, відвезли дівчаток до лікарні. Попередньо, у них діагностували алкогольне отруєння.

«В будинку, де мешкають дівчата, поліцейські виявили їхнього батька у стані сильного алкогольного сп'яніння. В кімнаті працівники поліції побачили пляшки вина, якими, можливо, і отруїлися діти, залишені без нагляду», - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, родина дівчаток перебуває на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах. Мати постраждалих поїхала на заробітки. У відношенні батька склали адміністративний протокол.

Подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби після вивчення ситуації та проведення низки перевірок.

Раніше на Львівщині п’ятеро дітей отруїлись алкоголем.