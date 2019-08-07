На Львівщині госпіталізували двох людей з лептоспірозом



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У пацієнтів уражені органи дихання, печінка та нирки

У Львівській області двох людей госпіталізували з лептоспірозом. Про це повідомив завідувач відділенням інфекційної лікарні Віктор Токарєв.

«З лептоспірозом до лікарні поступило двоє людей. Це 79-річна жінка з Стрийського району та 55-річний чоловік із Старосамбірського району», — повідомив Віктор Токарєв.

За словами медика, у пацієнтів уражені органи дихання, печінка та нирки. Зараз вони перебувають на стаціонарному лікуванні.

Лептоспіроз ( хвороба Вейля або Вейля-Васильєва , хвороба Лансере-Матьє, хвороба Фідлера, гарячка Форт-Брегг , іктеро-геморагічна гарячка, водна гарячка, покісно-лугова гарячка, японська семиденна гарячка, собача гарячка, щуряча гарячка тощо) — гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів , яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією , ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом.

Хвороба є одним з найпоширеніших зоонозів світу, спостерігають її на всіх континентах , окрім Антарктиди. Щорічна захворюваність коливається від 0,02 на 100 тисяч населення в країнах помірного клімату до 100 та більше у тропічному кліматі . Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней. Серед тяжких форм лептоспірозу летальність сягає 30-35 %.



Джерело: УНН