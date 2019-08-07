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    Здоров'я

    На Львівщині госпіталізували двох людей з лептоспірозом

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    На Львівщині госпіталізували двох людей з лептоспірозом

    У пацієнтів уражені органи дихання, печінка та нирки

    У Львівській області двох людей госпіталізували з лептоспірозом. Про це повідомив завідувач відділенням інфекційної лікарні Віктор Токарєв.

    «З лептоспірозом до лікарні поступило двоє людей. Це 79-річна жінка з Стрийського району та 55-річний чоловік із Старосамбірського району», — повідомив Віктор Токарєв.

    За словами медика, у пацієнтів уражені органи дихання, печінка та нирки. Зараз вони перебувають на стаціонарному лікуванні.

    Лептоспіроз ( хвороба Вейля або Вейля-Васильєва, хвороба Лансере-Матьє, хвороба Фідлера, гарячка Форт-Брегг, іктеро-геморагічна гарячка, водна гарячка, покісно-лугова гарячка, японська семиденна гарячка, собача гарячка, щуряча гарячка тощо) — гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом.
    Хвороба є одним з найпоширеніших зоонозів світу, спостерігають її на всіх континентах, окрім Антарктиди. Щорічна захворюваність коливається від 0,02 на 100 тисяч населення в країнах помірного клімату до 100 та більше у тропічному кліматі. Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней. Серед тяжких форм лептоспірозу летальність сягає 30-35 %.

    Джерело: УНН

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