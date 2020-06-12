В Росії зафіксували випадки повторного зараження коронавірусом



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В Росії зареєстрували випадки зараження коронавірусом людей з антитілами до Covid-19

За останню добу в Росії було виявлено 8779 хворих на Covid-19

У Росії з'явилися випадки зараження коронавірусом росіян з антитілами до SARS-CoV-2. Про це розповів головний дослідник ЦКБ Управління справами президента Микита Ломакін, – повідомляють російські ЗМІ.

За словами фахівця, в його клінічній практиці були пацієнти з високим рівнем вмісту антитіл до вірусу в крові, у яких згодом тест на Covid-19 показав позитивний результат. Однак робити висновки, що такі приклади свідчать про можливість повторного зараження, поки не можна, вважає Ломакін.

У зв'язку з цим експерт закликав вживати заходів обережності навіть тих громадян, які вже перехворіли коронавірусом.

Раніше тим, хто перехворів коронавірусом, рекомендували продовжувати дотримуватися самоізоляції до закінчення пандемії, оскільки наявність антитіл не гарантує захист від повторного зараження.

У Росії за останню добу було виявлено 8779 хворих на Covid-19. Загальна кількість хворих на Covid-19 в Росії перевищила 502 тисячі. З них 260 тисяч одужали, понад 6,5 тисячі померли. У ВООЗ заявили про вихід Росії на плато з коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.