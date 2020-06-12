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    В Україні починають тестувати дітей на антитіла до Covid-19

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    ІФА-тести&nbsp;почали робити дітям на Буковині&nbsp; - В Україні починають тестувати дітей на антитіла до Covid-19
    ІФА-тести почали робити дітям на Буковині 

    ІФА-тестування дасть змогу визначити, чи перехворіли діти на Covid-19

    У Чернівцях міська дитяча поліклініка перевірить дітей на наявність антитіл до корона вірусу. Про це повідомляє пресслужба міської дитячої поліклініки у своєму Facebook.

    «На нашому підприємстві КНП «Міська дитяча поліклініка», (пр.Незалежності, 109) планується проведення тестування імуноферментним методом на наявність або відсутність антитіл до Covid-19 (IgG, IgM)», — йдеться у повідомленні.

    ІФА-тестування дасть змогу визначити, чи перехворіли діти на Covid-19. Аби записатися на тестування, потрібно звернутися до лікарів — педіатрів чи сімейних лікарів.

    Раніше у МОЗ розповіли, як проводитимуть масове тестування на антитіла до Covid-19. Заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що зараз у міністерстві «завершують дизайн» цього дослідження.

    1 червня Фонд Порошенка передав ІФА-тести та обладнання у дитячі медцентри Київщини. Також нагадаємо, що родина Порошенків передала в Охматдит три тисячі ІФА-тестів.

    Наприкінці травня у семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу.

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