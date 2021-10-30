Відсьогодні 15 областей України – «червоні»
У «червоній» зоні будуть діяти жорсткі обмеження
Із суботи, 30 жовтня кількість областей України у «червоній» зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Про це пише «РБК-Україна».
Наразі у «червоному» списку 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
Без обмежень у «червоній» зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.
Забороняється робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Під забороною і проведення масових заходів, виключення – спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.
Якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус – обмеження не діють.