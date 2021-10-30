Відсьогодні 15 областей України – «червоні»

Для вакцинованих обмежень значно менше

У «червоній» зоні будуть діяти жорсткі обмеження

Із суботи, 30 жовтня кількість областей України у «червоній» зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Про це пише «РБК-Україна».

Наразі у «червоному» списку 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Без обмежень у «червоній» зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція.

Забороняється робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Під забороною і проведення масових заходів, виключення – спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.

Якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус – обмеження не діють.

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