У Сумах всі школи закрили на карантин через грип



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Школи не працюватимуть щонайменше 10 днів

У зв’язку з підвищенням захворюваності на ГРВІ та грип у Сумах всі школи закрили на карантин та обмежили відвідування дитячих гуртків і секцій. Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

«Члени міської комісії ухвалили рішення запровадити відзавтра (з 31 січня, - ред.) на 10 днів карантин у закладах загальної середньої освіти (заклади дошкільної освіти працюватимуть), обмежити відвідування дитячих гуртків і секцій, заборонити на час карантину проведення в місті спортивних, культурних та інших масових заходів, забезпечити проведення дезінфекції в комунальному та приватному громадському транспорті, рекомендувати керівникам закладів торгівлі дотримуватись маскового режиму», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві для профілактики захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти міста запроваджуються запобіжні заходи. Станом на 30 січня повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл Києва.

Напередодні у вінницьких школах призупинили навчання.

Із 30 січня усі школи Маріуполя закрили на карантин.

Раніше повідомлялося, школи восьми українських областей закрили на карантин через спалах захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). В Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, у Рівненській - 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області (відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл.

До слова, як повідомили в МОЗ, жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився