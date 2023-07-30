«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК

Радуцький: «Чому люди мають ходити кожен рік і показувати, що рука не виросла?»

З нового року Україна планує скасувати медико-соціальні експертні комісії. Про це в інтерв'ю руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі», розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Останнім часом виникали скандали через факти корупції та вибірковості медкомісій, зокрема МСЕК (медико-соціальні експертні комісії ) та ВЛК (військово-лікарська комісія). Радуцький зазначив, що Комітет покращив діяльність комісій.

«З одного боку, депутатські повноваження включають у себе функцію контролю, але ВЛК – це питання Міноборони. І це правильно. Але коли ВЛК розташовується в цивільних закладах, вже включається наш контроль. Це ми нещодавно дозволили. В інших випадках, дякуючи новому закону №9158, ми спромоглися зробити е-чергу. Без цього закону взагалі в цивільних закладах ВЛК не можна було розташовувати. Найголовніше, сьогодні військовому отримати направлення на МСЕК легше. О п'ятій ранку вже чергу не займають. Раніше людина без ніг, наприклад, мала їхати на нуль за паперовою довідкою», – каже Радуцький.

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Комісії планують перенести в додаток «Дія».

«Якщо людина дійсно має ознаки інвалідності, то не треба ні першої, ні другої, ні третьої групи. Адже навіть незрячу людину можна навчити працювати в колцентрі. Людина, яка не чує, теж може щось робити. Держава має витрачати шалені кошти, щоб соціалізувати всіх», – пояснив він.

«І залишається категорія людей, які майже нічого не можуть робити. Життя так склалося, коли тільки голова працює, але не тіло. Там має бути соцпрацівник і людина має отримувати достатнє фінансове забезпечення для гідного життя. Але тільки такі люди. Для них уже не треба МСЕК. Чому люди мають ходити кожен рік і показувати, що рука не виросла? А саме це ж МСЕК сьогодні і роблять. Те, що відбувається зараз, – знущання над людьми. МСЕК для мене – це більше знущання навіть, ніж ВЛК», – наголосив Радуцький.

Нагадаємо, що раніше в рамках проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запустило систему електронного запису до лікарів.