Як швидко вивести нікотин із організму? Лікар дав пораду

Курці мають вживати більше фруктів та овочів, аби вивести нікотин з організму

Курцям, які хочуть позбавитись від своєї звички, важливо дотримуватиь здорового харчування

Ці продукти обов'язково повинні бути в раціоні курців і тих, хто вирішив покінчити зі згубною звичкою. Особливо це важливо для тих, хто курив тривалий час. Про це пише ресурс Lybrate.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після відмови від куріння медики рекомендують деякий час дотримуватися дієти з великою кількістю продуктів, які сприяють виведенню токсинів з організму і позбавляють залишків нікотину.

«Перш за все, подбайте про те, щоб у вашому раціоні було якнайбільше продуктів із клітковиною. Вона прискорює очищення організму від токсинів», – рекомендує доктор Джухі Парашар.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слід дуже ретельно поставитись до свого раціону і вживати такі продукти як:

Листова зелень

Вона містить цінні антиоксиданти, які допоможуть у відновленні клітин організму. Додавайте листовий салат, петрушку, руколу, кріп, базилік та інше до всіх страв.

Морква

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона багата на провітамін А, а також на вітаміни В, С і К, які виводять з організму токсини, послаблюють вплив стресу й загалом покращують самопочуття. Нікотин також пошкоджує шкіру, а морквяний сік багатий на вітаміни, які корисні для шкіри.

Апельсини

В організмі курців руйнується вітамін С, тож апельсини та цитруси допоможуть поновити рівень вітаміну С. Вітамін С сприяє інтенсивному обміну речовин, а також покращує кровообіг. Вживання в їжу апельсинів допоможе швидшому виведенню нікотину і знизить стрес.

Чай з хвої

Цей чай традиційно використовувався для дезінфекції ротової порожнини та горла, але також може бути корисним для здоров’я легенів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ківі

Ківі допомагає вивести нікотин з організму та відновити запаси вітамінів А, С і Е, які знижуються курінням.

Брокколі

Містить високий рівень вітамінів B5 і C. Поповніть вітамін C, вживаючи брокколі, і підтримуйте свій метаболізм. Брокколі містить речовину, яка захищає легені від пошкодження, пов’язаного з токсинами.

Шпинат

Багатий вітамінами та фолієвою кислотою, тому він корисний для вашого організму і особливо корисний пригнічення потягу до тютюну.