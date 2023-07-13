Як швидко вивести нікотин із організму? Лікар дав пораду
Курцям, які хочуть позбавитись від своєї звички, важливо дотримуватиь здорового харчування
Ці продукти обов'язково повинні бути в раціоні курців і тих, хто вирішив покінчити зі згубною звичкою. Особливо це важливо для тих, хто курив тривалий час. Про це пише ресурс Lybrate.
Після відмови від куріння медики рекомендують деякий час дотримуватися дієти з великою кількістю продуктів, які сприяють виведенню токсинів з організму і позбавляють залишків нікотину.
«Перш за все, подбайте про те, щоб у вашому раціоні було якнайбільше продуктів із клітковиною. Вона прискорює очищення організму від токсинів», – рекомендує доктор Джухі Парашар.
Слід дуже ретельно поставитись до свого раціону і вживати такі продукти як:
Листова зелень
Вона містить цінні антиоксиданти, які допоможуть у відновленні клітин організму. Додавайте листовий салат, петрушку, руколу, кріп, базилік та інше до всіх страв.
Морква
Вона багата на провітамін А, а також на вітаміни В, С і К, які виводять з організму токсини, послаблюють вплив стресу й загалом покращують самопочуття. Нікотин також пошкоджує шкіру, а морквяний сік багатий на вітаміни, які корисні для шкіри.
Апельсини
В організмі курців руйнується вітамін С, тож апельсини та цитруси допоможуть поновити рівень вітаміну С. Вітамін С сприяє інтенсивному обміну речовин, а також покращує кровообіг. Вживання в їжу апельсинів допоможе швидшому виведенню нікотину і знизить стрес.
Чай з хвої
Цей чай традиційно використовувався для дезінфекції ротової порожнини та горла, але також може бути корисним для здоров’я легенів.
Ківі
Ківі допомагає вивести нікотин з організму та відновити запаси вітамінів А, С і Е, які знижуються курінням.
Брокколі
Містить високий рівень вітамінів B5 і C. Поповніть вітамін C, вживаючи брокколі, і підтримуйте свій метаболізм. Брокколі містить речовину, яка захищає легені від пошкодження, пов’язаного з токсинами.
Шпинат
Багатий вітамінами та фолієвою кислотою, тому він корисний для вашого організму і особливо корисний пригнічення потягу до тютюну.
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