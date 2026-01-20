Найсильніша за 20 років магнітна буря досягла Землі
Коли сонячні радіаційні бурі досягають Землі, вони можуть спричинити підвищення ризику опромінення для космонавтів на низькій навколоземній орбіті
Потужна сонячна активність наближається до Землі і, ймовірно, у понеділок ввечері та рано вранці у вівторок створить вражаючі північні сяйва в несподіваних районах. Вона також може порушити супутниковий зв'язок і точність GPS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.
Сонячна радіаційна буря, що має четвертий рівень з п'яти за шкалою інтенсивності, відстежується Центром прогнозування космічної погоди Національної служби погоди (SWPC). «Зараз триває сильна сонячна радіаційна буря рівня S4 – це найбільша сонячна радіаційна буря за останні 20 років. Востаннє рівень S4 спостерігався в жовтні 2003 року. Потенційні наслідки обмежуються переважно космічними запусками, авіацією та роботою супутників», – повідомила SWPC.
За даними SWPC, космічні бурі в жовтні 2003 року призвели до відключень електроенергії у Швеції та пошкодження силових трансформаторів у Південній Африці.
Коли сонячні радіаційні бурі досягають Землі, вони можуть спричинити підвищення ризику опромінення для космонавтів на низькій навколоземній орбіті, таких як ті, що перебувають на борту Міжнародної космічної станції, а також для пасажирів літаків, що здійснюють польоти полярними маршрутами.
Сильна геомагнітна буря також досягла Землі в понеділок о 14:20 за східним часом (21:20 за Києвом). За даними SWPC, такі бурі також можуть порушити роботу електромереж.
❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:
До слова, надвечір 19 січня мешканці Львівщини стали свідками рідкісного природного явища – північного сяйва. Воно було викликане потужною магнітною бурею. Полярне сяйво також спостерігали в Харківській області. Ефектні світлини з’явилися й з інших регіонів України, зокрема з Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської та Запорізької областей.
