Найсильніша за 20 років магнітна буря досягла Землі

Потужна сонячна активність наближається до Землі і, ймовірно, у понеділок ввечері та рано вранці у вівторок створить вражаючі північні сяйва в несподіваних районах. Вона також може порушити супутниковий зв'язок і точність GPS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Сонячна радіаційна буря, що має четвертий рівень з п'яти за шкалою інтенсивності, відстежується Центром прогнозування космічної погоди Національної служби погоди (SWPC). «Зараз триває сильна сонячна радіаційна буря рівня S4 – це найбільша сонячна радіаційна буря за останні 20 років. Востаннє рівень S4 спостерігався в жовтні 2003 року. Потенційні наслідки обмежуються переважно космічними запусками, авіацією та роботою супутників», – повідомила SWPC.

За даними SWPC, космічні бурі в жовтні 2003 року призвели до відключень електроенергії у Швеції та пошкодження силових трансформаторів у Південній Африці.

Коли сонячні радіаційні бурі досягають Землі, вони можуть спричинити підвищення ризику опромінення для космонавтів на низькій навколоземній орбіті, таких як ті, що перебувають на борту Міжнародної космічної станції, а також для пасажирів літаків, що здійснюють польоти полярними маршрутами.

Сильна геомагнітна буря також досягла Землі в понеділок о 14:20 за східним часом (21:20 за Києвом). За даними SWPC, такі бурі також можуть порушити роботу електромереж.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

До слова, надвечір 19 січня мешканці Львівщини стали свідками рідкісного природного явища – північного сяйва. Воно було викликане потужною магнітною бурею. Полярне сяйво також спостерігали в Харківській області. Ефектні світлини з’явилися й з інших регіонів України, зокрема з Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської та Запорізької областей.