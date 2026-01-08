Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
фото: Zelenskiy / Official

Зеленський зазначив, що останні російські удари «точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до погодження з президентом США Дональдом Трампом. Про це він розповів у своїх соцмережах 8 січня.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перемовин у Парижі з американською стороною 7 січня.  

«Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд. Спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку», – розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і «українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа».

«Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну», – додав він. 

Зеленський зазначив, що останні російські удари «точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети» і Україна інформує про це партнерів. 

«В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами», – написав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати ведуть переговори з росіянами в контексті мирних переговорів, але поки що російська сторона «крутить носом». Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. 

Читайте також:

Теги: документи Володимир Зеленський Україна президент Москва переговори війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які перспективи боїв у Покровську та Мирнограді
Покровськ та Мирноград. Які у нас перспективи
29 грудня, 2025, 13:03
Позитивний діалог і негативний момент з зустрічі Зеленського та Трампа
Мир – через «силу», а не через «брехню в ім'я блага»
30 грудня, 2025, 10:10
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
18 грудня, 2025, 10:01
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
22 грудня, 2025, 10:09
Володимир Зеленський повідомляв, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
12 грудня, 2025, 17:22
Лубінець повідомив, що серед повернутих громадян є маломобільні та тяжкохворі українці
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
16 грудня, 2025, 19:57
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
19 грудня, 2025, 21:10
Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
30 грудня, 2025, 02:57
За словами Макрона (по центру), створення багатонаціональних сил стане гарантією безпеки України після припинення вогню
Лідери України, Франції та Британії підписали декларацію про розгортання західних військ
6 сiчня, 20:52

Політика

ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
ЦВК знайшла спосіб для голосування військових
ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу у 33 млн грн
Суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу у 33 млн грн
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву
Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua