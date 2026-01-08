Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»

Зеленський зазначив, що останні російські удари «точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до погодження з президентом США Дональдом Трампом. Про це він розповів у своїх соцмережах 8 січня.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перемовин у Парижі з американською стороною 7 січня.

«Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд. Спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку», – розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і «українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа».

«Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну», – додав він.

Зеленський зазначив, що останні російські удари «точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети» і Україна інформує про це партнерів.

«В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами», – написав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати ведуть переговори з росіянами в контексті мирних переговорів, але поки що російська сторона «крутить носом». Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.