Китай відреагував на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Китай відреагував на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна
Речник МЗС КНР Лінь Цзянь закликав сторони російсько-української війни утримуватися від ескалації
Пекін не підтвердив і не засудив нібито «атаку» на резиденцію Путіна

Китай закликав сторони російсько-української війни утримуватися від ескалації ситуації у відповідь на заяви про нібито «атаку» на резиденцію Путіна. Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає «Укрінформ».

«Китай закликає всі зацікавлені сторони дотримуватися чотирьох принципів: запобігання розширенню конфлікту, утримання від ескалації ситуації, відмови від розпалювання ворожнечі та створення умов для політичного врегулювання кризи», – зазначив Лінь.

Водночас дипломат нічого не зауважив стосовно того, чи вважає Пекін заяву росіян правдивою, та не висловив застереження чи засудження самого факту «атаки».

«Ми продовжуємо наполягати, що діалог та переговори залишаються єдиним реалістичним і життєздатним шляхом врегулювання української кризи (так у Китаї офіційно називають російську війну проти України - ред.)», – додав речник відомства.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було. Глава МЗС каже, що минула майже доба, однак Росія так і не надала жодних переконливих доказів своїх звинувачень щодо нібито атаки України на резиденцію Путіна, «бо їх немає, такого нападу не було».

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловився у соцмережах про нещодавню новину щодо атаки на резиденцію Путіна, про яку заявила Росія.

Російська Федерація посилить переговорну позицію щодо України після так званої «атаки» на резиденцію очільника Кремля. Про це повідомляє речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кремль продовжує поширювати фейки про нібито удар України по резиденції очільника РФ. 

До слова, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Теги: росія Китай Україна путін

