Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)
Полярне сяйво над Львівщиною
фото: lvivych_news/Telegram

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється

Надвечір 19 січня мешканці Львівщини стали свідками рідкісного природного явища – північного сяйва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевий паблік «Львівич».

Полярне сяйво було викликане потужною магнітною бурею.

9 фото
На весь екран
Полярне сяйво над Львівщиною та Тернопільщиною
фото: lvivych_news/Telegram, Олексій Філюк/Facebook

Полярне сяйво також спостерігали в Харківській області. Ефектні світлини з’явилися й з інших регіонів України, зокрема з Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської та Запорізької областей.

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

До слова, над Львовом 25 грудня, в небі з’явилося рідкісне природне явище – сонячне гало. Явище виникає через заломлення та відбиття сонячного світла в крижаних кристалах, що перебувають в атмосфері.

Раніше над Тернопільщиною зафіксували рідкісне атмосферне явище – вим'яподібні хмари (mammatus clouds), які також називають двоопуклими.

Читайте також:

Теги: атмосферне явище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Львова помітили рідкісне оптичне явище
На Різдво в небі над Львовом з’явилося рідкісне природне явище (фото)
26 грудня, 2025, 07:58
Хмельницька АЕС взимку.
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
18 сiчня, 17:52
Ніч проти 17 січня стала найхолоднішою від початку зими 2026 року.
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
17 сiчня, 15:13
До весни ще далеко: синоптики попередили про тривалі морози
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
11 сiчня, 16:24
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
9 сiчня, 08:38
Уряд Мелоні погодив подальшу військову допомогу Україні
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році
29 грудня, 2025, 18:02
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
27 грудня, 2025, 15:03
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
24 грудня, 2025, 16:13

Події в Україні

Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди
Уночі росіяни атакували Дніпро: постраждали люди
Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)
Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2026
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua