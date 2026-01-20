Над Україною спостерігалося північне сяйво (фото)
Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється
Надвечір 19 січня мешканці Львівщини стали свідками рідкісного природного явища – північного сяйва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцевий паблік «Львівич».
Полярне сяйво було викликане потужною магнітною бурею.
Полярне сяйво також спостерігали в Харківській області. Ефектні світлини з’явилися й з інших регіонів України, зокрема з Полтавської, Івано-Франківської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської та Запорізької областей.
До слова, над Львовом 25 грудня, в небі з’явилося рідкісне природне явище – сонячне гало. Явище виникає через заломлення та відбиття сонячного світла в крижаних кристалах, що перебувають в атмосфері.
Раніше над Тернопільщиною зафіксували рідкісне атмосферне явище – вим'яподібні хмари (mammatus clouds), які також називають двоопуклими.
Коментарі — 0