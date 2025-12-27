Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою


Привид Будапешта Або чому треба бути обережним у визначеннях

До чого такий довгий «ліричний відступ»?

В ефірі мені запропонували поговорити про план «довгострокового миру». Але у форматі «завершення війни». Канал називати не буду – це вже усталене визначення. Автор якого (завершення війни) – Трамп. У його розумінні, можливо, визначення правильне і частково воно закладене навіть у «20 пунктах». Але про це пізніше.

З нашої точки зору питання впирається у дуже просту тезу – поки є окуповані території, поки в документах йдеться про «лінію зіткнення», а не державний кордон, можна говорити про «перемир'я», «припинення бойових дій», «завершення гарячої фази війни». Але війна завершується мирним договором з підтвердженням нових або старих кордонів. Тому в нашому випадку мова йде про «замороження», в кращому випадку «завершення гарячої фази». І подібний режим може тривати досить довго.

Але це, ще раз, не «завершення війни». Типовий приклад – війна СРСР проти Японії. Мирного договору досі немає. Тому що є проблема Курильських островів і кордону. СРСР, а сьогодні РФ з одного боку і Японія з іншого формально перебувають у режимі «виходу зі стану війни».

Московська декларація зафіксувала вихід з даного стану сторін і намір провести переговори про мирний договір у майбутньому. Мирного договору так і немає. До речі, у нас формально так і немає офіційного «стану війни» з Росією – війна не оголошена жодною зі сторін. Тому формально в нашому випадку мова йде про «завершення бойових дій».

Але як же завершення війни або довгостроковий мир? Ось тут знову варто звернутися до логіки Трампа. Так, його пропозиції «віддати території» в чистому вигляді не пройшли. Ідея РФ визнати окуповану частину України або, хоча б Крим частиною Росії «де юре» теж явно не проходить. Тим більше, що зараз вже обговорюються не початкові «28 пунктів» угоди, а «20», зміст яких озвучений президентом Зеленським.

Ось про один з цих пунктів я хотів би поміркувати. Перший, на який звернули найменше уваги, – «підтвердження суверенітету України». Прочитав його і стало не по собі – відразу згадав Будапештський меморандум з різним тлумаченням всього лише одного словосполучення «reaffirm their commitment», яке переклали як «підтверджують свої зобов'язання».

І далі, розширити розуміння слова «зобов'язання» до «гарантії». У реальності словосполучення має й інший переклад «підтверджують прихильність». Погодьтеся, різниця є.

До чого такий довгий «ліричний відступ»? До визначення суверенітету і п.1 з «20 пунктів на переговори» – підтвердження суверенітету. Наведу витяг і фактично визначення з декларації про державний суверенітет України «державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

І ось тут маємо пастку. У російських визначеннях, та й у частині українських, йдеться про повноту влади, самостійність держави, але не робиться акцент на «території».

В англомовних джерелах, навпаки, державний суверенітет – згадане право приймати самостійні рішення і... контроль державної влади на певних територіях.

Вже зрозуміли, де пастка і чому треба «підтверджувати суверенітет»? Саме – питання у тому, на які території він поширюється. Тобто план пропонує ключовим державам-учасницям процесу (в тому числі РФ, США та й самій Україні) «перепідтвердити» суверенітет. Але над якою територією?

І якщо є такий пункт і він проходить як «незначний» (хоча для РФ і США він вкрай важливий), то наступні формулювання, де згадуються території, стають ключовими.

Простіше кажучи, РФ тоді не отримує визнання окупованих територій російськими. Але отримує визнання і визнає суверенітет України над неокупованими територіями. І втрату такого (відмова в договорі) над тим, що вважає своїм. Далі справа техніки – почекати 4-5 років і вже, озброївшись п.1 з можливо підписаної угоди, знову піднімати питання про кордони і «великий мирний договір».

Чи можна уникнути такої пастки? Звичайно, дуже уважно вивчаючи кожну букву, кожну кому. І уникаючи моментів, які можуть бути трактовані двояко. Якщо цього не зробити – отримаємо той самий Будапештський меморандум, тільки «вид збоку». А журналістів наполегливо прошу бути дуже обережними у визначеннях.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Ігар Тишкевіч

Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою
Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою
Чому Путін оголосив про військові збори
Чому Путін оголосив про військові збори
Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?
Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?
Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?

