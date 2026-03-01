Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Львів'янка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Львів'янка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобу
Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани
фото з відкритих джерел

Дівчину покусали комарі, бо репеленти, які вона мала із собою, закінчилися

У 24-річної львів’янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, діагностували гарячку Денге. Діагноз підтвердила вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я України. Як інформує «Главком», про це повідомила генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Пацієнтка перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні. Як розповіла Zaxid.net лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло, львів’янка звернулася зі скаргами на гіркоту в роті, підвищену температуру тіла, загальну слабкість, головний біль, біль у м’язах. Вона розповіла, що під час відпочинку на Мальдівах її покусали комарі, бо репеленти (засоби для відлякування) закінчилися.

Пацієнтка пробула на лікуванні в інфекційній лікарні півтора тижня і її вже виписали додому. Це другий випадок гарячки Денге на Львівщині за останні три місяці. Перший було зафіксовано у листопаді 2025 року. До того часу хворих із таким діагнозом на Львівщині не було. Торік захворів 31-річний іноземець, який приїхав до Львова у відрядження, а перед цим він тиждень провів в Індії, де його покусали комарі.

Нагадаємо, гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включаючи Індонезію. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження є високим, особливо в міських і приміських районах. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia, можливо і кажани.

Лікарі радять українцям, які їдуть на відпочинок чи у відрядження в країни, де є велика кількість комарів-переносників інфекційних хвороб , взяти з собою репеленти.

Раніше відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що їй видалили пухлину. Ще на початку лютого 25-річна виконавиця зізналась, що в її грудях виявили новоутворення. Хоч пухлина була доброякісною, проте лікарі наполегливо радили її видалити, оскільки вона стрімко збільшувалась.

Нагадаємо, українська акторка і телеведуча Даша Малахова повідомила, що її старшому сину Матяшу діагностували цукровий діабет.

Також сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні.

Читайте також:

Теги: Львів відпочинок діагноз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція львів’янина з видалення кісточки зі шлунку тривала близько години
На Львівщині медики врятували чоловіка, який ледь не помер через кісточку персика (фото)
3 лютого, 14:36
У Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька
Теракт у Львові: від вибуху загинула поліцейська Вікторія Шпилька
22 лютого, 09:43
Клименко: Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці
Клименко назвав імовірний мотив теракту у Львові
22 лютого, 12:59
Виставковий проєкт «Ніна Тобілевич. За лаштунками життя та сцени» у Музеї видатних діячів української культури
Куди сходити у Києві протягом тижня 9-15 лютого: перелік культурних подій
7 лютого, 19:00
Сили оборони збили ворожі цілі над Львівщиною
Дрони атакували критичну інфраструктуру на Львівщині
8 лютого, 10:26
Музей Івана Гончара запрошує на курс-подорож автентичною пісенною традицією весни, що відкриє досвід гуртового співу як живої традиції
Куди сходити у Києві 23 лютого – 1 березня: дайджест культурних подій
21 лютого, 19:02
Унаслідок подвійної детонації вибухівки загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та отримали поранення ще 24 людини
Теракт у центрі Львова: що відомо про стан постраждалих
23 лютого, 11:45
Підозрюваній у вибуху у Львові загрожує довічне
Суд узяв під варту підозрювану у теракті в центрі Львова
23 лютого, 16:44
Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим
Теракт у Львові: що наразі відомо про стан постраждалих
24 лютого, 19:39

Здоров'я

Львів'янка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобу
Львів'янка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобу
Прогноз магнітних бур на 1-2 березня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 березня: якою буде сонячна активність
Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти
Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти
Прогноз магнітних бур на 27-28 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 лютого: якою буде сонячна активність
Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці
Українські науковці шокували даними про зміну атмосфери через ракетний терор: подробиці

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua