Путін промовчав, коли Трамп кинув йому виклик у Венесуелі, і на це є причини – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Війна в Україні – це чорна діра, що поглинає ресурси Росії
Стримана реакція Москви викликана не тільки стратегічними мотивами, але й обмеженими можливостями

Російський диктатор Володимир Путін намагається не викликати ворожості з боку США, прагнучи домогтися сприятливого результату в Україні. Це одна з головних причин, чому глава Кремля не висловився публічно про операцію США у Венесуелі та захоплення танкера з російським прапором американськими військовими. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

«У нього одна мета – вийти переможцем в Україні, і все інше підпорядковане цій меті», – сказала журналістам директор програми «Євразія» в Центрі досліджень з нерозповсюдження Джеймса Мартіна Ханна Нотте.

За словами Нотте, Росія могла б ускладнити американську місію із захоплення диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі, але Путін не став ризикувати, щоб не зіпсувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

«Усі показники російської зовнішньої політики в даний час свідчать про те, що Україна перевершує все інше, так навіщо ж завдавати американцям удар і потрапляти в їхню немилість?», – додала Нотте.

У виданні зазначили, що стримана реакція Москви викликана не тільки стратегічними мотивами, але й обмеженістю можливостей. Останнім часом РФ стикається з більш широким розпадом своєї глобальної влади і навіть у кращі часи не може повністю контролювати динаміку всередині дружніх авторитарних держав.

Путін почав втрачати свою владу на глобальній арені з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Ця війна підірвала вплив Москви в колишніх радянських країнах в Центральній Азії, на Кавказі і в Молдові.

Більш того, ця тенденція прискорилася наприкінці 2024 року з падінням уряду Башара Асада в Сирії. Вона продовжилася із затвердженням Трампом влади США над Венесуелою, одним із головних партнерів Росії в Латинській Америці.

«Війна в Україні – це чорна діра, що поглинає ресурси Росії. У міру того як країна стає більш стійкою до тиску Заходу, вона також слабшає як глобальний гравець, тому що у неї не так багато ресурсів, щоб реалізовувати свої амбіції», – заявив журналістам директор Центру Карнегі по Росії та Євразії Олександр Габуєв.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в проведенні операції із затримання Володимира Путіна, подібної до тієї, що була здійснена щодо Ніколаса Мадуро.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп зазначив, що розраховує на збереження діалогу, хоча наразі й розчарований діями російського лідера.

До слова, минулого року у Кремлі Володимир Путін приймав Ніколаса Мадуро як ключового союзника в Західній півкулі, підписуючи договір про стратегічне партнерство. Однак блискавична нічна операція США з ліквідації режиму в Каракасі продемонструвала реальні межі російського впливу. Поки Мадуро звикає до тюремних стін Нью-Йорка, Москва намагається перетворити чергову геополітичну поразку на стратегічну можливість.

Теги: росія війна путін Дональд Трамп Венесуела Україна диктатор

