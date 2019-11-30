Науковці назвали безпечну дозу алкоголю для чоловіків і жінок
Жінкам можна випивати на день не більше 12 г чистого алкоголю, а чоловікам - не більш 24 г, - дослідження
Німецькі вчені дійшли висновку, що без значної шкоди для здоров'я жінкам можна випивати на день не більше 12 г чистого алкоголю, а чоловікам - не більш 24 г.
Про це повідомляє Focus.
Дослідження вчених показали, що найменшої шкоди організму жінки приносить доза еквівалентно 0,3 літра пива або келиху вина. Для чоловіків добовий максимум - 0,6 л пива.
Науковці зауважують, що для збереження здоров'я бажано зовсім відмовитися від спиртного, оскільки його вживання пригнічує засвоєння вітамінів і поживних речовин в організмі. Це, в свою чергу, призводить до розвитку численних захворювань. Крім того, підвищується ризик розвитку раку.
Фахівці закликали не вживати алкоголь зовсім хоча б два дні на тиждень.
Раніше повідомлялося, що непомірне вживання алкоголю є основним фактором ризику розвитку всіх видів слабоумства.