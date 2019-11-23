Вчені пояснили виникнення алкогольної залежності



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Мозок людей по-різному реагує на дію спиртного

Вчені знайшли причини виникнення потягу до алкоголю.

Вчені з Університету Вандербільта і Інституту Солка заявили про те, що мозок людей, схильних до алкоголізму, з самого спочатку інакше реагує на дію спиртного. Ця різниця у нейронному відповіді і може стати ключем до розуміння виникнення алкоголізму, повідомляє Science.

Вчені давно прагнуть дізнатися, чому в одних людей виникає тяга до алкоголю, а в інших – ні. Близько 30% питущих людей набувають залежність, лікувати яку дуже важко.

У ході нового дослідження вчені проаналізували нейрофізіологічні основи адиктивної поведінки. Дослідники спостерігали за мишами і з’ясували, що вони, як і люди, за стилем вживання спиртного діляться на «малопитущих», «пияк без тяжких наслідків» і «компульсивних алкоголіків».

Дослідники відстежували активність нейронів звірів за допомогою кальцієвої візуалізації з клітинним роздільною здатністю. Люмінесценцію, викликану активністю нейронів, реєстрували за допомогою мікроскопа. Ступінь світності показувала, активується або гальмується нейрон у відповідь на надходження в організм алкоголю. Активність аналізували при першому вживанні алкоголю і далі по мірі виникнення (або невиникнення) адикції.

Виявилося, що у мишей, які були схильні до пияцтва при вживанні алкоголю, нейрони знижували свою активність, а у тих, у кого залежність навряд чи могла розвинутися, навпаки – «розганялися». При цьому, така різниця у нейронній відповіді реєструвалася ще при першому вживанні алкоголю, коли залежність розвинутися ще не могла.

На основі отриманих даних команда побудувала нову поведінкову модель і визначила кірково-стовбуровий нейронний контур. Цей контур одночасно служить біомаркером компульсивного споживання алкоголю і клітинної основою його розвитку.

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