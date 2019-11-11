Науковці пояснили, що таке ретроградний Меркурій і чому варто берегти очі 11 листопада



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11 листопада можна буде побачити, як планета Меркурій проходить по диску Сонця. Це явище відбувається лише 13 разів на століття

Явище, що називають ретроградним Меркурієм, трапляється, коли Земля наздоганяє його по своїй орбіті і проходить повз - астрономи

Астрологи попереджають про ретроградний Меркурій і радять до 21 листопада нічого важливого не робити: не починати стосунків, не укладати угод та не купувати автомобіль.

Астрономи ж сміються та переконують, що ця планета на землян не впливає.

Про це пише ТСН.

«Ретроградний Меркурій» – період, яким вже давно виправдовують невдачі. Це зручно – ніби у власних помилках винний не сам, а Сонячна система.

Астрологи та нумерологи вважають, що жартувати з цим явищем не варто.

«Тричі на рік буває ретроградний Меркурій. Хочемо ми цього чи ні, він впливає на наше життя. Це планета спілкування, руху, все, що пов’язане з торгівлею, угодами – вона нам говорить про те, що в цей період рух нашого життя зменшується. І небажано в цей час реєструвати фірми», - каже нумеролог Людмила Савіна. Заміть вирушати в подорож чи купувати дорогі речі вона радить зустрічатися зі старими друзями та налагоджувати зіпсовані чи втрачені стосунки.

Ретроградно латиною означає у зворотному напрямку. Явище, що називають ретроградним Меркурієм, трапляється, коли Земля наздоганяє його по своїй орбіті і проходить повз. Тоді може здаватися, що Меркурій пересувається у зворотний бік.

Астрономи про небезпеки ретроградного Меркурія нічого не знають, але уточнюють: 11 листопада можна буде побачити, як планета Меркурій проходить по диску Сонця. Це явище відбувається рідко, лише 13 разів на століття. Єдине, на їхню думку, як людина може нашкодити собі у цей період – це не вберегти очей. «Закликаю всіх під час цього явища ні в якому разі не дивиться на Сонце через бінокль, тому що ви можете сильно пошкодити своїм очам. Ви можете випалити очі, ви можете взагалі осліпнути», - каже науковий співробітник обсерваторії Лілія Казанцева.

Старший науковий співробітник Василь Данилевський демонструє цінні кадри спостереження, зроблені 16 років тому: «Це якраз після виходу диска Меркурія на диск Сонця. Триває все це явище приблизно годин 5-6. Це, можливо, дасть уточнити деякі параметри динаміки Сонячної системи». Щодо ж прив’язування до подібних явищ якихось пророцтв, психологи пояснюють: людям зручно мати глобальні виправдання для своїх лінощів.

Лікарі радять у листопаді достатньо спати, правильно харчуватися та більше бути на свіжому повітрі. Якщо ж навіть при дотриманні цих простих правил самопочуття погане – не списувати його на небесні тіла, а звертатися до медиків. «Якщо ми говоримо про доказову медицину, то ні Меркурій, ні Місяць, ні інша планета не може вплинути на наше самопочуття», - каже терапевт-кардіолог Тетяна Нікієва.