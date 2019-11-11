Науковці пояснили, що таке ретроградний Меркурій і чому варто берегти очі 11 листопада
Явище, що називають ретроградним Меркурієм, трапляється, коли Земля наздоганяє його по своїй орбіті і проходить повз - астрономи
Астрологи попереджають про ретроградний Меркурій і радять до 21 листопада нічого важливого не робити: не починати стосунків, не укладати угод та не купувати автомобіль.
Астрономи ж сміються та переконують, що ця планета на землян не впливає.
Про це пише ТСН.
«Ретроградний Меркурій» – період, яким вже давно виправдовують невдачі. Це зручно – ніби у власних помилках винний не сам, а Сонячна система.
Астрологи та нумерологи вважають, що жартувати з цим явищем не варто.
«Тричі на рік буває ретроградний Меркурій. Хочемо ми цього чи ні, він впливає на наше життя. Це планета спілкування, руху, все, що пов’язане з торгівлею, угодами – вона нам говорить про те, що в цей період рух нашого життя зменшується. І небажано в цей час реєструвати фірми», - каже нумеролог Людмила Савіна. Заміть вирушати в подорож чи купувати дорогі речі вона радить зустрічатися зі старими друзями та налагоджувати зіпсовані чи втрачені стосунки.
Ретроградно латиною означає у зворотному напрямку. Явище, що називають ретроградним Меркурієм, трапляється, коли Земля наздоганяє його по своїй орбіті і проходить повз. Тоді може здаватися, що Меркурій пересувається у зворотний бік.
Астрономи про небезпеки ретроградного Меркурія нічого не знають, але уточнюють: 11 листопада можна буде побачити, як планета Меркурій проходить по диску Сонця. Це явище відбувається рідко, лише 13 разів на століття. Єдине, на їхню думку, як людина може нашкодити собі у цей період – це не вберегти очей. «Закликаю всіх під час цього явища ні в якому разі не дивиться на Сонце через бінокль, тому що ви можете сильно пошкодити своїм очам. Ви можете випалити очі, ви можете взагалі осліпнути», - каже науковий співробітник обсерваторії Лілія Казанцева.
Старший науковий співробітник Василь Данилевський демонструє цінні кадри спостереження, зроблені 16 років тому: «Це якраз після виходу диска Меркурія на диск Сонця. Триває все це явище приблизно годин 5-6. Це, можливо, дасть уточнити деякі параметри динаміки Сонячної системи». Щодо ж прив’язування до подібних явищ якихось пророцтв, психологи пояснюють: людям зручно мати глобальні виправдання для своїх лінощів.
Лікарі радять у листопаді достатньо спати, правильно харчуватися та більше бути на свіжому повітрі. Якщо ж навіть при дотриманні цих простих правил самопочуття погане – не списувати його на небесні тіла, а звертатися до медиків. «Якщо ми говоримо про доказову медицину, то ні Меркурій, ні Місяць, ні інша планета не може вплинути на наше самопочуття», - каже терапевт-кардіолог Тетяна Нікієва.