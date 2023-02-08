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Правоохоронці затримали жінку, яка наводила російські ракети на позиції ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці затримали жінку, яка наводила російські ракети на позиції ЗСУ
Фото: Донецької обласної прокуратури

Жінка підтверджувала або спростовувала вже наявні в окупантів дані

Місцева мешканка Слов'янська Донецької області допомагала росіянам наводити ракети та здавала позиції ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

У січні 2023 року жінка через соціальні мережі передавала представнику РФ інформацію щодо позицій наших воїнів та місць дислокації техніки ЗСУ на території міста Слов’янська.

«Крім того, жінка підтверджувала або спростовувала вже наявні в окупантів дані. За своє сприяння підозрювана отримувала від росіянина грошові кошти», –  йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що їй повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру очільниці «міносвіти LYH», яка наказала спалити у Донецьку українські підручники з історії.

Теги: СБУ «ДНР» жінка соціальні мережі Слов’янськ

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