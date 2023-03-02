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Ексречниця ДПСУ Плантовська знов втрапила у гучний скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексречниця ДПСУ Плантовська знов втрапила у гучний скандал
Ексречниця ДПСУ знову вирушила за кордон
фото з соцмереж Іванни Плантовської

Колишня прикордонниця оприлюднила свої фото з відпочинку на турецькому курорті

Колишня пресофіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська, яка оскандалилася через фотографії з відпочинку за кордоном, знов похизувалася відкритими фото. 

Цього разу вона опублікувала на свої сторінці в соцмережі кілька фото, на яких знову продемонструвала частини свого тіла. У своїх дописах Плантовська зазначила, що фото зроблені в турецькому місті Белек, що на південному узбережжі Середземного моря.

Ексречниця ДПСУ Плантовська знов втрапила у гучний скандал фото 1
фото з соцмереж Іванні Плантовської

На одному з чотирьох нових фото Плантовська продемонструвала глибоке декольте з натільним хрестиком та показала пірсинг у вигляді зірки в пупі.

Ексречниця ДПСУ Плантовська знов втрапила у гучний скандал фото 2
фото з соцмереж Іванні Плантовської

Скандал з Плантовською розпочався з того, що перебуваючи на посаді речниці регіонального управління держприкордонслужби України (вона обіймала її станом на початок січня 2023 року – «Главком»), вона похизувалася пікантними фото та розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, що призвело до бурхливого обговорення в соцмережах.

Пізніше Плантовська поскаржилась на погрози від українців та росіян.

Нагадаємо, що скандальну пресофіцерку Прикордонної служби Іванну Плантовську було звільнено з посади

Читайте також: Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
Теги: прикордонники скандал соціальні мережі

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