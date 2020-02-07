Найнебезпечніші дні лютого: магнітні збурення очікуються всередині і наприкінці місяця



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Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних

Найближча магнітна буря очікується 10-11 лютого. Цей метеоудар також буде досить сильним.

Прогноз магнітних бур у лютому попереджає про збурення всередині та наприкінці місяця.

Зазначається, що в цілому геомагнітна обстановка буде спокійною.

Пік сонячної активності, що припав на 2-4 лютого, вже минув.

Наступна магнітна буря очікується 10-11 лютого. Цей метеоудар також буде досить сильним.

І 28-29 лютого Землю накриє ще одним метеоударом. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІА.



Щоб залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив магнітних бур, фахівці радять в цей період дотримуватись простих порад. Так, цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних. Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі. Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Дотримуйтесь меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв. Варто відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.