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    Здоров'я

    Названо пляжі Одеси, де купатися заборонено

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    Купатися на пляжі&nbsp;&laquo;Аркадія&raquo; в Одесі наразі небезпечно - Названо пляжі Одеси, де купатися заборонено
    Купатися на пляжі «Аркадія» в Одесі наразі небезпечно

    Вода не відповідає показникам на п'яти пляжах Одеси

    Санітарно-мікробіологічні показники п'яти одеських пляжів не відповідають нормам. Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

    Повідомляється, що з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам 13 проб.

    Вода не відповідала показникам на таких пляжах Одеси: 13 станція В. Фонтану, 16 станція В. Фонтану, 10 станція В. Фонтану, «Аркадія», «Дельфін».

    Були досліджені води річки Дунай біля міста Вилкове (Кілійський район). Там взяли дві проби на санітарно-мікробіологічні показники і три проби на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідали нормативним вимогам.

    Нагадаємо, в Одесі через збільшення випадків інфікування Covid-19 посилено карантинні заходи: правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах. Але ввечері 28 червня в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції на вулицях теж не йшлося.

    здоров'я Одеса пляжі
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