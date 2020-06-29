Названо пляжі Одеси, де купатися заборонено



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Купатися на пляжі «Аркадія» в Одесі наразі небезпечно

Вода не відповідає показникам на п'яти пляжах Одеси

Санітарно-мікробіологічні показники п'яти одеських пляжів не відповідають нормам. Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам 13 проб.

Вода не відповідала показникам на таких пляжах Одеси: 13 станція В. Фонтану, 16 станція В. Фонтану, 10 станція В. Фонтану, «Аркадія», «Дельфін».

Були досліджені води річки Дунай біля міста Вилкове (Кілійський район). Там взяли дві проби на санітарно-мікробіологічні показники і три проби на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідали нормативним вимогам.

Нагадаємо, в Одесі через збільшення випадків інфікування Covid-19 посилено карантинні заходи: правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах. Але ввечері 28 червня в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції на вулицях теж не йшлося.