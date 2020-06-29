Влада Ірану повернула масковий режим через новий спалах Covid-19



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З початку епідемії коронавірусу в Ірані було зафіксовано 222 669 заражень Covid-19

Обов'язковий масковий режим діятиме мінімум до 22 липня

Керівництво Ірану оголосило про повернення обов’язкового носіння медичних масок у закритих приміщеннях через спалах епідемії коронавірусу нового типу Covid-19.

Про це повідомляє «Радіо Свобода.»

Президент Ірану Хассан Роухані зазначив, що дозволив повернутися до жорсткого карантину регіонам, де знову зафіксовано спалах епідемії коронавірусу.

Обов'язковий масковий режим діятиме мінімум до 22 липня.

З початку епідемії коронавірусу в Ірані було зафіксовано 222 669 заражень Covid-19. 10 508 осіб померли.

Нагадаємо, всьому світі від коронавірусу померли понад пів мільйона людей, а кількість хворих вже перевищила 10 мільйонів.

До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.