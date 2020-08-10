Німецький вчений розробив ідеальний розклад для працівника-фрілансера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аби зберегти здоров'я на работі, варто дотримуватися певного режиму дня

Щоб не перетворитися на горбуна, потрібно дотримуватися специфічного режиму роботи

Британські вчені нещодавно розробили модель офісного та позаштатного працівника майбутньому, в якій зобразили двох умовних жінок – Емі на Сьюзан – з кривими спинами, надмірною вагою та червоними очима.

Ема є офісним працівником мабутнього

Сьюзан працює з дому у 2040-му році

Ці моделі втіляться в життя в 2040-му році, на думку вчених. Про це пише видання grc.ua у матеріалі Поради для тих, хто хоче зберегти здоров'я в умовах дистанційної роботи. У відповідь на ці дослідження німецький вчений, доктор медицини Карл Пфлюгбелл розробив программу ідеального робочого дня, аби найгірші прогнози вчених не втілилися у життя. Згідно з роботою медика, новий режим дня дозволяє зберегти здоров’я та впоратися з навантаженням, яке буде у працівників майбутнього. Модель розпорядку лікар назвав біотоппінгом і радить діяти так:

6.00-7.00 – підйом

7.30-8.00 – сніданок

8.00-8.15 – прийом вітамінів

8.30-10.00 – сонячні ванни

10.00-11.00 – час для завдань, пов'язаних з ухваленням рішень (оскільки саме в цей час активніше працює ліва півкуля, відповідальна за логіку і холодний розрахунок)

13.00-13.30 – обід

15.00-16.00 – прогулянка

16.00-18.00 – заняття спортом

19.00-20.00 – вечеря

21.30-22.30 – підготовка до сну

Лікар зауважив, що такий графік є приблизним і його дотримання може варіюватися залежно від навантаження. Адже наша зайнятість не завжди залежить тільки від нас. Тому повністю контролювати розпорядок дня навряд чи вдасться. Однак найперше німецький вчений радить дотримуватися одного простого правила – прокидатися та лягати спати в один і той самий час, навіть у вихідні.