Фахівці назвали десять законів швидкого запам’ятовування інформації



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Знання цих законів допоможе в розумінні механізмів запам’ятовування

Багато скаржаться на брак пам’яті, але мало хто зізнається в нестачі розуму. Хороша пам’ять – важливий інструмент для повноцінної роботи мозку.

Про це повідомляє ukrhealth.

На що варто звернути увагу для тренування пам’яті:

Закон установки

Бажання запам’ятати покращує запам’ятовування.

Закон інтересу

Краще запам’ятовується інформація, що викликає особисту зацікавленість.

Закон осмислення

Міцніше залишаються в пам’яті дані, які ви аналізували і систематизували.

Закон контексту

Інформація, яка додається до вже зафіксованої у вашій пам’яті, засвоюється краще.

Закон дії

Практичне застосування отриманих даних зміцнює запам’ятовування.

Закон повторення

Часта трансляція нових знань дає їм довге життя.

Закон обсягу

Легше запам’ятати інформацію, що не перевищує обсяг оперативної (короткочасної пам’яті).

Закон країв

Початок і кінець інформаційного блоку запам’ятовуються краще середини.

Закон інтриги

Незавершені фрази, невирішені завдання запам’ятовуються краще.

Закон заміщення

Оновлена інформація на ту ж тему легко замінює застарілу.

Знання цих законів допоможе в розумінні механізмів запам’ятовування, але не вирішить проблем погіршення пам’яті в силу віку або інших особистих причин. ЗСЖ, дрібна моторика, правильна дієта, лікарські засоби обов’язково допоможуть після спілкування з фахівцем.

Нагадаємо, що інтерес до навколишнього світу, емпатія і доброзичливість не менш важливі для хорошої пам’яті.

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