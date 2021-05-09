У замку Дракули в Румунії запрацював центр вакцинації проти коронавірусу

У замку щепитимуть препаратом від компаній Pfizer та BioNTech

У замку Дракули в Румунії облаштували центр вакцинації проти коронавірусу. Усі щеплені отримають «диплом вакцинованого у замку Бран». Про це йдеться на офіційній сторінці замку у Facebook.

Так, у замку щепитимуть препаратом від компаній Pfizer та BioNTech. Отримати вакцину можна буде на вихідних упродовж травня.

І хоч доступ до центру щеплень не передбачає можливість відвідати замок Бран, однак відвідувачі зможуть безплатно пройти на виставку середньовічних інструментів тортур.

За даними Daily News Hungary, місцевий уряд заявив, що хоче вакцинувати 10 млн своїх громадян до вересня.

За даними міжнародного статистичного бюро Worldometer, станом на 9 травня в Румунії виявлено понад 1 млн випадків захворювання на коронавірус, з них майже 30 тис. летальних випадків.

З початку пандемії повністю одужали понад 1 млн осіб.

Як відомо, починаючи з вівторка, 13 квітня, режим локдауну в Румунії продовжено ще на 30 днів.

У жовтні 2020 року Румунія запровадила обов’язковий двотижневий карантин для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження, зокрема і з України.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчується режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.