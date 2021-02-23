Що буде з коронавірусом у березні? Українські вчені зробили невтішний прогноз

Найбільші темпи поширення хвороби прогнозують у Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях

В Україні на початку березня ситуація з коронавірусом може погіршитись, зокрема передбачається зростання кількості випадків. Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

Так, повідомляється, що кількість заражень за добу може зрости в середньому до 6820 випадків.

Найбільші темпи поширення науковці прогнозують у Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

«Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2021 року», – йдеться у прогнозі.

Крім цього, вчені наголошують, що середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня становитиме 6820.

Відомо, що раніше Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ) повідомив, що може досліджувати геном коронавірусу та вивчати його мутації, але для цього потрібне державне фінансування. Там зазначили, що у нашій державі досі не почали вивчати мутації SARS-CoV-2, отже, невідомо, які штами циркулюють зараз країною і чи відрізняються вони в різних регіонах, чи вони безпечніші для українців, чи, навпаки, загрозливіші, ніж ті, що спричинили епідемію на початку 2020 року.

До слова, в Україні вчора коронавірусну хворобу виявили у 4182 людей.Також 4351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1236 людини.

Між іншим, сьогодні в Україні зареєстрували першу вакцину проти коронавірусу. Це препарат CoviShield. Вакцина, яка розроблена Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Препарат схвалили для екстреного використання.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

Минулими вихідними очільник МОЗ Максим Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Індійська вакцина Covishield, щодо постачання в Україну якої домовлявся міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прибуде в аеропорт «Бориспіль» з хвилини на хвилину.

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.







