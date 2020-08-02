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    У світі

    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус

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    Поліція час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов&rsquo;язкові заходи безпеки - У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    Поліція час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов’язкові заходи безпеки
    Фото NOS

    Правоохоронці затримали двох активістів

    У нідерландському місті Гаага близько 1,5 тисячі людей вийшли на протест проти карантинні обмеження, які були введені через поширення коронавірусної інфекції. Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого – для встановлення особи, повідомляє NOS.

    Згідно з повідомленням, у цілому мітинг у парку Малівельд проти карантину відбувався мирно. Однак деякі присутні явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра.

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    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    У Нідерландах відбулася акція проти обмежень через коронавірус
    Фото NOS

    Як зазначається, мирна акція протесту була присвячена «безумству», яке, на їхню думку, твориться навколо захворювання та обмеження прав і свобод громадян.

    Поліція час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов’язкові заходи безпеки.

    Нагадаємо, вчора, 1 серпня, у Берліні кілька тисяч людей вийшли на ходу проти обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Майже всі мітингувальники були без масок і не дотримувалися правил дистанціювання.

    Як повідомлялося, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб. Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

    Нідерланди протест поліція карантин коронавірус
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