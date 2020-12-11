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    Оперативні дані: за минулу добу від коронавірусу одужали понад 15 тис. українців

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    За минулу добу померло 285 людей - Оперативні дані: за минулу добу від коронавірусу одужали понад 15 тис. українців
    За минулу добу померло 285 людей

    За минулу добу одужало 15 327 людей

    В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився у 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 846 осіб;
    • летальних випадків – 285;
    • одужало – 15 327 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 872 228 осіб;
    • одужало – 480 348 осіб;
    • летальних випадків – 14 755;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 88 317 випадків;

    Вінницька область – 19 481 випадок;

    Волинська область – 27 537 випадків;

    Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

    Донецька область – 28 391 випадок;

    Житомирська область – 33 405 випадків;

    Закарпатська область – 25 693 випадки;

    Запорізька область – 40 653 випадки;

    Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

    Київська область – 46 998 випадків;

    Кіровоградська область – 6 921 випадок;

    Луганська область – 7 615 випадків;

    Львівська область – 52 578 випадків;

    Миколаївська область – 22 980 випадків;

    Одеська область – 55 714 випадків;

    Полтавська область – 28 435 випадків;

    Рівненська область – 35 452 випадки;

    Сумська область – 34 996 випадків;

    Тернопільська область – 30 738 випадків;

    Харківська область – 61 424 випадки;

    Херсонська область – 13 401 випадок;

    Хмельницька область – 33 958 випадків;

    Черкаська область – 30 133 випадки;

    Чернівецька область – 36 286 випадків;

    Чернігівська область – 23 190 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

    Теги: Київ Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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