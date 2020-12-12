Коронавірус вперше виявили у сніжного барса

Коронавірус підтвердили у самки, поки очікуються результати ще двох барсів чоловічої статі

У зоопарку вважають, що звірі могли заразитися від співробітника з безсимптомним перебігом захворювання

Сніжний барс в міському зоопарку Луісвілля, американський штат Кентуккі, заразився коронавірусом. Захворювання підозрюють ще у двох тварин цієї породи.

Про це йдеться на сайті зоопарку.

«Це перший підтверджений випадок інфекції Sars-CoV-2 у сніжного барса», – уточнюється в повідомленні.

Коронавірус підтвердили у самки, очікуються результати ще двох барсів чоловічої статі.

У зоопарку вважають, що звірі могли заразитися від співробітника з безсимптомним перебігом захворювання. У тварин є легкі симптоми Covid-19, зокрема періодичний сухий кашель і хрип. Звірі почувають себе добре. «Очікується, що всі три кішки одужають», – зазначив зоопарк.

До одужання барсів не показуватимуть відвідувачам. У решти вихованців, які живуть тут в неволі, ознак коронавірусу не помічено.

Працівники установи не будуть йти на карантин через хворих хижаків, так як коронавірусна інфекція переважно передається від людини до людини, а ризик зараження людини від тварини залишається низьким.

Адміністрація зоопарку вказала, що співробітники проходять медичний огляд перед виходом на зміну і використовують засоби індивідуального захисту.

«Бар'єри в зоопарку запобігають передачі від будь-якої тварини людині», – додали в зоопарку, вказавши на безпеку відвідувачів.

Як відомо, перший випадок зараження тварини Covid-19 в США зареєстрували в квітні, захворіла тигриця із зоопарку Нью-Йорка. Вона також могла заразитися від безсимптомного працівника.

До слова, 12 грудня США схвалили вакцину від коронавірусу Pfizer. Президент Дональд Трамп пообіцяв почати вакцинацію від коронавірусу протягом доби.