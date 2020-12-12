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    У світі

    Коронавірус вперше виявили у сніжного барса

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    <p>Коронавірус підтвердили у самки, поки очікуються результати ще двох барсів чоловічої статі</p> - Коронавірус вперше виявили у сніжного барса

    Коронавірус підтвердили у самки, поки очікуються результати ще двох барсів чоловічої статі

    Фото: louisvillezoo

    У зоопарку вважають, що звірі могли заразитися від співробітника з безсимптомним перебігом захворювання

    Сніжний барс в міському зоопарку Луісвілля, американський штат Кентуккі, заразився коронавірусом. Захворювання підозрюють ще у двох тварин цієї породи.

    Про це йдеться на сайті зоопарку.

    «Це перший підтверджений випадок інфекції Sars-CoV-2 у сніжного барса», – уточнюється в повідомленні.

    Коронавірус підтвердили у самки, очікуються результати ще двох барсів чоловічої статі.

    У зоопарку вважають, що звірі могли заразитися від співробітника з безсимптомним перебігом захворювання. У тварин є легкі симптоми Covid-19, зокрема періодичний сухий кашель і хрип. Звірі почувають себе добре. «Очікується, що всі три кішки одужають», – зазначив зоопарк.

    До одужання барсів не показуватимуть відвідувачам. У решти вихованців, які живуть тут в неволі, ознак коронавірусу не помічено.

    Працівники установи не будуть йти на карантин через хворих хижаків, так як коронавірусна інфекція переважно передається від людини до людини, а ризик зараження людини від тварини залишається низьким.

    Адміністрація зоопарку вказала, що співробітники проходять медичний огляд перед виходом на зміну і використовують засоби індивідуального захисту.

    «Бар'єри в зоопарку запобігають передачі від будь-якої тварини людині», – додали в зоопарку, вказавши на безпеку відвідувачів.

    Як відомо, перший випадок зараження тварини Covid-19 в США зареєстрували в квітні, захворіла тигриця із зоопарку Нью-Йорка. Вона також могла заразитися від безсимптомного працівника.

    До слова, 12 грудня США схвалили вакцину від коронавірусу Pfizer. Президент Дональд Трамп пообіцяв почати вакцинацію від коронавірусу протягом доби.

    Теги: здоров'я США зоопарк тварини епідемія коронавірус
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