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Коли закінчиться пандемія Covid-19: ВООЗ назвала терміни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Коли закінчиться пандемія Covid-19: ВООЗ назвала терміни
Пандемія коронавірусу була оголошена три роки тому
фото з відкритих джерел

11 березня вперше від коронавірусу померло менше людей, ніж того дня, коли ВООЗ вперше використала слово «пандемія»

Всесвітня організація охорони здоров'я зможе оголосити про закінчення пандемії Covid-19 вже до кінця 2023 року. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус.

Уперше від коронавірусу померло менше людей, ніж того дня, коли ВООЗ вперше використала слово «пандемія» щодо поширення SARS-CoV-2, зазначила пресслужба організації.

«Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що Covid-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія», – сказав Гебреїсус.

Він ще нагадав, що саме 11 березня виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією. Однак, вважає Гебреїсус, набагато важливіше було те, що організація оголосила поширення Covid-19 надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення. 

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Соvid-19.

Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.

Теги: коронавірус ВООЗ епідемія

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