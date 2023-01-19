Коронавірус повернувся. Штам «Кракен»: симптоми, лікування і наслідки

Карантин діє лише на словах. Під час війни кожен має піклуватися про себе сам

Коронавірусна хвороба повертається.

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Потужна хвиля накрила Китай: 14 січня Комітет охорони здоров'я КНР заявив про смерть майже 60 тис. інфікованих трохи більше, ніж за місяць.

Дослідження Пекінського університету свідчить, що нині смертність є удесятеро вищою, ніж за попередні три роки. Такі цифри стали наслідком відмови Китаю від «політики нульового ковіду» – системи суворих карантинних обмежень з метою профілактики епідемії. Влада Китаю була змушена ухвалити рішення про її скасування на тлі масштабних протестів. У результаті протягом місяця більше 5 тис. людей померли через спричинену «ковідом» дихальну недостатність, ще більше 54 тис. – від поєднання Covid з іншими хворобами. 90% померлих – старші за 65 років, з них 56,5% – старші за 80 років.

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Тривоги додає і поява нового штаму XBB.1.5 («Кракен»), характерною рисою якого є здатність дуже швидко поширюватися. Майкл Хед, епідеміолог з Університету Саутгемптона у Великій Британії, нагадує: поширення нового підваріанту відбувається у несприятливий час для систем охорони здоров'я.

«Цієї зими рівень зараження більшістю респіраторних вірусів, включаючи SARS-CoV-2 і грип, вже досить високий. Поширення XBB.1.5 вплине на інші галузі охорони здоров'я, наприклад, на хірургію, де планові операції відкладаються для задоволення актуальних проблем боротьби з коронавірусом», – пояснює Майкл Хед.

Ситуація із захворюваністю в Україні

Наразі в Україні статистика захворюваності ведеться не так ретельно, як у довоєнні часи: на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я останні дані щодо інфікування Covid-19 наведені станом на 24 лютого 2022 року. За даними заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, на сьогодні показники захворюваності Covid-19 є нижчими за епідемічний поріг. За останній тиждень (9-15 січня) медики зафіксували три тисячі випадків.

Інфекціоніст, голова Національної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій уточнював, що зараз щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні. Лапій додав, що така кількість померлих щотижня можуть бути лише верхівкою айсберга і загроза нової хвилі захворювань цілком реальна.

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У коментарі «Главкому» завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця, професор, позаштатний радник МОЗ, дитячий лікар-інфекціоніст у Київській міській інфекційній дитячій лікарні Сергій Крамарев визнав, що нині спостерігається підйом захворюваності і на грип, і на коронавірусну хворобу. «Я не можу сказати, що лікарня переповнена, але є діти з дуже тяжким перебігом і грипу, і Covid-19. У першу чергу це діти з групи ризику: з наявністю супутніх хронічних захворювань», – уточнив він.

«Кракен» – найбільш заразний

За даними Кузіна, наразі в Україні циркулюють вісім різновидів штаму коронавірусу «Омікрон». Однак нового варіанту, XBB.1.5 («Кракен»), поки не зафіксовано.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала «Кракен» «найбільш заразним з усіх, що були виявлені до цього». У Сполучених Штатах він з’явився всього кілька тижнів тому і за цей час вже встиг стати найбільш розповсюдженим штамом. За даними ВООЗ, з середини жовтня 2022 року по середину січня 2023 «Кракен» встиг поширитися на 38 країн світу. Тому поява штаму в Україні – питання часу, а відсутність офіційно підтверджених випадків – не гарантія того, що він у нас ще не циркулює.

За словами головного інфекціоніста України Ольги Голубовської, швидко виявити новий штам в Україні дуже важко, бо у нашій країні майже не займаються секвенуванням генома – визначення штаму. Крім того, більшість хворих або лікуються вдома під наглядом лікаря, або вдаються до самолікування.

Секвенування – геном вірусу розкладають на молекули і таким чином визначають, який саме штам вірусу є у досліджуваному зразка.

Раніше, коли було більше стаціонарних пацієнтів, яких ми тестували, ми швидко знаходили і «Дельту», і «Омікрон». Але тоді пацієнти лікувалися стаціонарно і ми відправляли матеріал у лабораторію, якщо щось викликало настороженість. А зараз? Зараз немає даних», – додала Голубовська.

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Інфекціоніст пояснила, що «Кракен» – це новий підваріант штаму «Омікрон», який має наступні особливості:

швидше, ніж інші підваріанти, витісняє попередні варіанти вірусу (буквально за кілька тижнів у США залишилося лише 4% інших варіантів);

ефективніше за попередні варіанти уникає імунного захисту людини, як природного, так і штучного;

для нього характерні легкий перебіг та стан середньої важкості, даних про важкі форми захворюваності поки що немає.

Врятуй себе сам

У поточному епідсезоні в Україні очікується твіндемія – одночасна епідемія грипу та коронавірусу. Про це повідомив епідеміолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Про твіндемію спеціалісти почали говорити ще навесні 2020 року. У нас закінчувався сезон грипу, і на його «хвості» прийшов Covid-19», – пояснив епідеміолог.

За його словами, наслідком такої коінфекції є більш тяжкий перебіг хвороби і вищий ризик смерті. «У нас ще й люди з групи ризику, старші за 60, а особливо за 70 років, не дуже добре вакциновані. Більшість не мають і першої бустерної дози, а на сьогодні повинні були би мати вже другу», – зазначив Лапій.

Формально в Україні діє карантин: 23 грудня 2022 року уряд продовжив його дію до 30 квітня 2023-го, а також продовжив режим надзвичайної ситуації на всій території України.

Разом із тим, усі обмеження, які діяли до війни, мають суто рекомендаційний характер, єдина норма, яку реально продовжує рішення уряду, – це те, що працівники підприємств зможуть перебувати у карантинних відпустках без збереження зарплати.

Посилення обмежень не очікується. Головний санлікар Кузін підтверджує, що з початком війни всі заходи перевели у режим рекомендаційних, і «так буде надалі».

«Більшість областей самі розглядають ситуацію із захворюваністю та вправі ухвалювати свої локальні рішення... Вони у більшості випадків рекомендаційні», – зазначив він.

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Це означає, що носити маски і мати при собі сертифікати про вакцинацію держава громадян не зобов’язуватиме. Кожен мусить сам подбати про свою безпеку.

«Якщо ви маєте можливість звернутися до сімейного лікаря, не зволікайте і зробіть щеплення проти Covid-19», – звернувся до українців Кузін.

Попри воєнний стан, зробити щеплення – не проблема, вакцини є. Нині в Україні доступні: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, CoronaVac від Sinovac Biotech та Janssen від Johnson & Johnson. Перебоїв із постачанням немає.

«Наразі ми слідкуємо за ситуацію та реагуємо відповідно. Серйозних збоїв із постачанням вакцин проти Covid-19 нема. На рівні регіонів ми оперативно реагуємо: змінюємо маршрути постачання або корегуємо розподіл», – повідомили «Главкому» у пресслужбі МОЗ.

За даними відомства, наразі в України є більше 8,6 млн доз, зокрема:

● CoronaVac: приблизно 5 млн доз

● Pfizer-BioNTech: орієнтовно 2.5 млн доз

● Janssen: майже 1.1 млн доз

«Кожна область надсилає запит на потребу у вакцинах так, щоби мати запас. Наразі можна констатувати, що розподіл проводиться рівномірно по всій території України, де це дозволяє безпекова ситуація та враховуючи нагальні потреби», – уточнили у МОЗ.

У відомстві також констатують значне просідання у темпах вакцинації – через війну.

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«За грудень 2021 було зроблено більше 4 млн щеплень, а за грудень 2022 — менше 220 тис.», – уточнили у МОЗ.

У Міністерстві також зазначили, що українці зараз найбільше вакцинуються Comirnaty/Pfizer.

«Але варто зазначити, що нема кардинальної різниці з тим, якою вакциною ви будете щеплюватись. Усі вони лабораторно та практично доказали свою ефективність, тому можете сміливо вакцинуватись будь-якою вакциною, що знаходиться на території України», – уточнили у МОЗ.

Вакцинація дітей

Дитячий інфекціоніст Крамарев наполягає: щеплюватися варто і дорослим, і дітям.

«Я вважаю, слід повертатися до вакцинації і у першу чергу слід щеплювати дітей: як від грипу, так і від коронавірусної хвороби. У США вже почали застосовувати комбіновану вакцину: проти грипу та Covid-19, нею щеплюють і дітей також. В Україні поки такої вакцини немає, зате є можливість зробити щеплення окремо від кожної з цих хвороб. Наскільки мені відомо, по областях вже доставили спеціальні вакцини для дітей віком 5-11 років», – зазначив він.

Перед Новим роком в Україні з’явилася вакцина від коронавірусної хвороби, призначена для дітей віком 5-11 років – це Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яка відрізняється від «дорослої» тим, що містить втричі менше активної речовини.

Протипоказань для вакцинації всього два, зазначають у МОЗ. По-перше, це висока температура (від 38ºC) – у такому разі варто відкласти щеплення. При цьому МОЗ не радить відмовитись від вакцинації, якщо дитина підхопила незначну інфекцію. По-друге, це наявність алергії до компонентів вакцини.

Графіка Міністерства охорони здоров’я

У МОЗ уточнюють: щоби вакцинувати дитину 5-11 років батькам з собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна. Адреси і контакти найближчого центру або пункту вакцинації від Covid-19 можна знайти тут або ж просто уточнити у свого педіатра.

«Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років», – додають у МОЗ.

Пол Хантер, епідеміолог з Університету Східної Англії у Великій Британії, зазначає: «Високе охоплення населення вакцинацією має вирішальне значення для мінімізації впливу Covid-19 на громадську охорону здоров'я».

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Однак і цього недостатньо.

«У довгостроковій перспективі нам потрібна вакцина другого покоління, яка захистить від інфекції та захворювання, спричиненого всіма різновидами коронавірусу», – додав він.

На думку експертів, Covid-19 не збирається найближчим часом дати людству спокій, а це означає, що нові підваріанти, такі як «Кракен», скоріш за все, з'являтимуться і надалі.

Наталія Сокирчук, «Главком»