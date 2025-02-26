Верховна Рада визнала результати навчання українських дітей за кордоном

Законопроєкт покликаний «допомогти українським дітям зберегти тісний зв’язок з освітньою системою України»

Верховна Рада одностайно підтримала законопроєкт, що визнає результати навчання українських дітей за кордоном. Про це повідомив «Главком» із посиланням на автора цього законопроєкту № 12375, голову Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Законопроєкт має спростити механізм визнання результатів навчання українських дітей за кордоном і, в кінцевому рахунку, сприятиме захисту їхніх прав на повну загальну середню освіту та їхньому поверненню в Україну», – зазначив парламентар.

За його словами, законопроєкт вирішує два важливі і надає правові підстави Кабміну: по-перше, для визнання результатів навчання дітей за кордоном, винятком є держава-агресор, по-друге, для визнання освітніх осередків, створених за кордоном у вигляді шкіл, суботніх/недільних шкіл, громадських організацій, які надають освітні послуги нашим дітям за кордоном.

Як пояснив Бабак, законопроєкт покликаний допомогти українським дітям зберегти тісний зв’язок з освітньою системою України. Водночас держава зможе швидко отримати мережу освітніх та культурних центрів за кордоном.

Нагадаємо, Україні треба докласти значних зусиль, аби утримати українську молодь, яка перебуває за кордоном, саме в українському культурному й освітньому просторі. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик.

За спостереженнями Любчик, чимало молодих талановитих українців не планують повертатися в Україну, адже бачать власне майбутнє у країнах ЄС. Але збереження української ідентичності є дуже важливим, у тому числі й для відбудови України, наголосила Любов Любчик.

Раніше президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт розповів «Главкому» про те, як зупинити відплив українських дітей за кордон.

До слова, у 2024 році найбільший дефіцит кадрів був у галузях освіти, переробній промисловості, а також сферах розміщення і харчування. Про це повідомляє «Главком».