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Нова «слуга народу» Інна Свириба відмовилася від мандата: хто її замінить

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нова «слуга народу» Інна Свириба відмовилася від мандата: хто її замінить
ЦВК визнала Сергія Мельніка обраним парламентарем
фото з відкритих джерел

Свириба була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної

Інна Свириба, яку Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу» відмовилася від мандата. Таким чином народним депутатом став Сергій Мельнік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Інна Свириба була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), яка нещодавно склала депутатський мандат. Однак Свириба подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді. Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата.

Тепер ЦВК визнала Сергія Мельніка обраним парламентарем. Він зазначений під № 149 у виборчому списку партії «Слуга народу». Якщо і Мельнік відмовиться від мандату, обраною народною депутаткою може стати Юлія Палійчук – нині вона працює речницею фракції «Слуги народу».

Як повідомляв «Главком», 25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Нагадаємо, що слідство підозрює колишню нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України.

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Теги: депутат ЦВК Верховна Рада

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