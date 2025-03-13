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Нардепи викликали Сибігу до Ради після переговорів у Саудівській Аравії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардепи викликали Сибігу до Ради після переговорів у Саудівській Аравії
Андрій Сибіга входив до складу української делегації під час переговорів у Джидді
фото: Facebook/Андрій Сибіга

За підсумками перемовин у Джидді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США та запровадити режим припинення вогню

Парламентарі викликали міністра закордонних справ Андрія Сибігу до Верховної Ради, аби він розповів про переговори делегацій України й Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За рішення на пленарному засіданні проголосували 152 народних депутати.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

Як відомо, спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним та переконати погодитися на припинення вогню в Україні.

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Теги: перемир'я переговори Андрій Сибіга Верховна Рада МЗС

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